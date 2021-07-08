二手私宅平均價首破「9球」　馬鞍山單日4宗破頂

上半年住宅樓價全速上升，有代理行數據顯示，期內平均每宗二手私宅登記成交價首破「9球」，創歷來新高紀錄，較去年下半年再高約2.4%。近期有新鐵路全線通車後，沿線地區樓市氣氛高漲，馬鞍山二手屋苑單日湧現至少4宗新高價成交。

利嘉閣陳海潮稱，今年上半年全港共錄約29,071宗二手私宅買賣註冊登記，涉及金額約2,637.13億元，平均每宗成交價約907.13萬元。當中宗數按半年計升約33%，創17個半年度新高，而金額則較去年下半年漲約36%，是繼1997年上半年後的歷來次高。

若按樓價劃分，上半年樓價601萬至800萬元以內登記共錄7,755宗，為各類別中最多。而樓價介乎2,001萬至5,000萬元的登記錄1,044宗，半年計升幅達52%最顯著，反映市場對豪宅需求增加。分區方面，就以將軍澳區錄2,350宗最多，漲幅亦為各區中最大達51%。

鐵路效應刺激馬鞍山二手樓市，區內物業連環破頂。利嘉閣楊震霆指出，海濤居3座高層A室，實用面積約654方呎，套三房間隔，望海景，新近以1,198萬元沽出，呎價約18,318元。做價創同類型單位新高之餘，呎價也屬全屋苑新指標。

他續稱，同區迎海5座高層A室，實用面積約496方呎，兩房連儲物室間隔，以905萬元沽出，呎價約18,246元，兩價均創同類型單位新高。單位約3年升值約5.2%。

世紀21奇豐莊瑞生則指出，同區的薈朗2座極高層單位，剛以692萬元售出，成交呎價達22,323元，呎價料為項目二手市場新高。而觀瀾雅軒4座連天台單位，亦以該盤兩房戶新高價980萬元轉手，以實用面積約600方呎計，呎價約16,300萬元。

同為鐵路沿線地區的元朗，同錄二手高價搶盤。中原王勤學透露，尚悅本月錄5宗買賣，包括7座高層F室，實用面積約446方呎，兩房間隔，零議價下以658萬元成交，呎價約14,753元，追平該盤標準兩房單位2018年中創下的最高價紀錄。

●將軍澳買賣升45% 新界北減七成

二手樓市交投量兩極化，綜合市場資料，截至周四，全港7個主要住宅區，其中3個本月買賣成交量較6月同期增加，當中將軍澳區升近45%最多，新界北區成交量則大跌約71.4%。

中原伍錦基表示，7月將軍澳區暫錄約139宗交投，佔逾77%為私宅買賣，交投上升主因是區內屋苑樓齡較新，加上配套日趨完善，故近月外區客數目明顯增多，估計佔成交約40%。資料顯示，該區6月同期只錄約96宗買賣。

同樣受惠於屯馬綫全線通車帶動的屯門，區內代理稱，本月全區暫錄約44宗買賣，6月同期錄約36宗，按月升約22.2%。而東涌二手市7月亦錄至少21宗，按月漲約16.7%。而馬鞍山同期仍錄43宗，按月沒有變化。

本月有3個地區交投回落，其中包括粉嶺及上水的北區二手市，7月暫錄約10宗，較6月同期35宗急挫。美聯周志強指出，區內放盤被消化，買賣盤數目按月大減約20%，而業主叫價也因應市況調升，與6月同期相比，平均已升約3至5%，新買家需時適應，遂放緩入市步伐，以致交投減少。

至於青衣6月同期錄約18宗買賣，但本月暫錄約16宗，按月少兩宗，跌幅約11.1%。元朗區7月則錄約44宗，按月少3宗或約6.4%。

●Strawberry Hill傳獲2.3億洽購

港島傳統豪宅受追捧，市場消息透露，山頂Strawberry Hill一幢洋房，市傳以2.3億元獲洽購至尾聲，呎價逾7萬元。

據悉，該物業實用面積逾3,000方呎，曾在市場叫價2.8億元放盤。中半山亦錄大手成交，區內的地利根德閣2座高層A室，實用面積約2,330方呎，連車位以5,940萬元登記易手，呎價近25,500元。

至於西半山的高雲臺錄得成交，利嘉閣鄧惠源透露，該盤高層H室，實用面積約802方呎，套三房海景戶，近日以1,938萬元沽出，呎價約24,165元。據悉，原業主持貨約6年帳面獲利約438萬元。有消息稱，灣仔會景閣一套相連單位，實用面積約1,620方呎，市傳以5,450萬元沽，呎價約33,642元。

部分豪宅樓價短時間內彈升，中原陳家鴻表示，北角柏傲山3座中低層D室，實用面積約596方呎，成交價1,860萬元，呎價約31,208元。原業主於2014年購入單位，帳面獲利約460萬元。他又指，屋苑5座相若層數同類面積及座向單位，去年11月做價僅1,550萬元，反映期內樓價回升約20%。

其他地區買賣亦暢旺，市場人士稱，九龍塘逸瓏6座中高層戶，實用面積約1,269方呎，連車位售約4,288萬元，呎價約33,790元。另大埔倚龍山莊一個複式戶，市傳以近1,500萬元轉手，呎價約9,700元。