【產經評論】中美政經戰意濃　華布局金融撤僑

以史為鑑，若兩陣有意打熱戰，事前最佳徵兆是撤僑，目前中國正嚴肅管教企業別心存僥倖赴美掛牌，正是一場金融經濟戰的「撤僑」行為！恰巧美國總統拜登宣布，將前總統特朗普去年7月14日就香港局勢而宣布的國家緊急狀態延續多一年，明顯是在警告美資別留戀。至此已無可辯解，就是大戰前夕來臨，中方得決心自強，革新監管，強兵勵治，確保增加投入的資源能真正提升競爭力，若任由科技產業無序擴張，變相搬石砸腳，一切努力只會徒然，面對強敵痛擊更難以招架！

近期，內地針對科技業的監管風暴愈演愈烈，繼全面強化新經濟企業境外上市的監管外，人民銀行更直言支付壟斷現象不僅存在於螞蟻集團，意味反壟斷會擴至其他平台。同時，5部門聯合宣布全面落實公平競爭審查制度，明確市場准入標準。可見當局今次整治是動真格，集中國力迎擊外敵！

事實上，近10年內地科企快速膨脹，上市後市值動輒過萬億元，水頭充足使業務可不斷向跨行業伸延，且手握「大數據」，加上不愁海外融資渠道，富可敵國，但由於在海外上市，變相受敵方監管，若繼續放任其無序擴張，終會反過來演變成重大隱患，威脅經濟發展與國家安全。畢竟中美之爭，科技是主戰場，中國不能奢望敵人鬆手，而自強就必先律己，「安內」始有力「攘外」。

無可否認，中國在區塊鏈、電子商貿應用場景，以及央行數碼貨幣等發展方面皆具體制和競爭優勢，但科企的支付平台早已高度滲透內地，更藉規模效應和法規漏洞形成不公平競爭。眼前的大規模整頓動作，可視為推出數碼人民幣，構建無現金社會的前奏。只要無現金社會能確立，政府就可透過科技精準扶弱，財富分布就能更平衡。

誠然，要管理一個逾14億人口的大國，營造公平環境是重中之重，若被少數科企壟斷，巨量財富集中在一小撮人手上，即使業務發展得更大，亦難以真正惠及民生，更不利國家調撥資源應對美國。所謂「長痛不如短痛」，明白這個大背景，就能理解內地近期為何要針對科技巨獸施大手術。

須知道科技搞得好，可以興國；搞不好，足以敗家。皆因對內，如今科技已高度滲透社會民生經濟等各環節，一子錯，滿盤皆落索；而對外，中美的科技競賽關係到國家話語權，在美國與盟友的科技圍堵下，中國得全面提升競爭力，善用逾14億人口的市場，始有立足之地。

當前內地經濟增長放緩，官方已放風會適時放水扶中小企一把，顯見精準落藥的重要性，過程中必須除掉不聽話的劣根，故要有心理準備科技業整治升級尚會持續一段時間，以確保這戰略產業能更有效服務實體經濟。要知道，以科技為首的新經濟產業長足發展，是推動金融業更上層樓的原動力，只要科技結合數碼貨幣，美國的圍堵自會不攻自破，更要承擔嚴重透支美元信用的代價！