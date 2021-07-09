東方日報B1：恒指年內升幅化灰　國指現熊蹤　科企重創

中央修理內地科技巨企，工信部揚言會就應用程式(App)侵害用戶權益作整治之際，中國人民銀行放話將對阿里巴巴(09988）旗下螞蟻集團採取的監管措施推到其他支付服務機構，拖累港股3大指數周四(8日)急跌，恒生指數瀉逾800點，連跌8個交易日，累瀉2,135點，年內升幅全數化灰，「北水」也不願撈底！

另邊廂，人行副行長范一飛表示，內地支付產業發展迅速，出現壟斷和資本無序擴張，壟斷問題不僅存在於螞蟻，人行對其採取的措施將推行到其他支付服務公司，預言「不久將來就會看到」。市場擔心另一大支付巨頭，即騰訊旗下微信支付會「中箭」，拖累騰訊股價嚇冧3.73%，收報528元，再創今年新低。

恒指周四低開79點，尾段曾挫850點，低見27,110點，跌穿250天移動平均線，全日挫807點或2.89%，收報27,153點，為去年12月30日後收市新低，並創今年2月26日後最大單日跌幅。

國企指數冧327點或3.22%，收報9,822點，為去年11月初以來首次收於一萬點樓下，並且自2月高位累跌19.95%，距離技術性熊市僅一步之遙。科技指數曾低見7,301點，收市重挫281點或3.71%，報7,321點，為去年10月5日後的新低。

港股總成交額升至2,056億元，港股通則錄得淨流出59.46億元，騰訊及美團分別再錄淨賣出27.89億元及20.9億元，前者本月已被「北水」累計淨沽逾167億元，比上月全月更多。

大和認為，內地對互聯網監管或會於未來兩季內持續，導致行業短期內表現相對差，但認為新指引有利行業長遠發展，也可打消投資者對這些股份的美國預託證券(ADR)潛在風險的擔憂，故維持對行業「正面」評級；又預計內地收緊對赴美上市中企的監管，將推動中概股回流香港上市。

瑞信認為，內地政府希望保護數據安全及促進公平競爭，監管機構的協調行動會是今年互聯網行業焦點，監管不確定性將拖累其估值，而營運出現變化和社會責任等將影響企業盈利，現時首選為騰訊，主因網遊業務風險較低，其他業務則要審視數據私隱及金融科技監管等。

即使騰訊成央視戰略夥伴，就今年東京奧運會及明年北京冬奧會賽事之轉播展開合作，其ADR周四早段未見反彈；阿里在美股價曾重挫逾4%，折合192.52元，較港收市再低2.42%。若按比例計，相當於恒指續跌138點，險失27,000關。阿里美市股價受壓，主要是內地要求其與拼多多等電商公司整治平台上銷售虛假檢測報告的問題。