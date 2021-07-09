在華拓市響警　Tesla曾挫3%

券商摩根士丹利（大摩）警告，現時內地監管當局針對網約車應用程式（App）滴滴出行（美股：DIDI）的打壓，或是對電動車生產商特斯拉（Tesla）在華拓展市場敲響警號。

大摩全球汽車業研究主管Adam Jonas上季初仍揚言「特斯拉是一隻必須持有的股票」，惟他現在警告，內地對自動駕駛的監管愈趨嚴格，對於外資車廠的挑戰，為時可能以年計，其中，特斯拉的地圖及人工智能（AI）技術，或令其立足中國市場時，面臨如滴滴所受到嚴厲監管。

事實上，滴滴作為叫車平台，掌握了詳細的中國人口個人訊息的超級數據庫；而特斯拉作為美國企業，其應用的技術如AI有機會收集到相關數據，成為內地監管部門的打擊對象。

Jonas指出︰「美國人不妨捫心自問，若一家中資公司掌握了自動（駕駛）和電動交通網絡的，在波士頓或匹茲堡營運出行服務的後果會是怎樣？」此外，他亦不排除中國會要求外資車廠採用內地的鏡頭和感應器。

滴滴被內地勒令下架的事緣，是由於去年發布的《網絡安全審查辦法》，當中列明了市監局應按規定進行安全審查，防止經營者影響或可能影響國家安全。

特斯拉股價在美國周四(8日)早段曾跌3.75%，低見620.46美元，其後表現反覆。