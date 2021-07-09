恒生旗下斥80億投資滙控私募

該基金名為「H8 LP」，資產由滙控全資持有的HSBC Managament（Guernsey）Limited（HMGL）管理，於今年進行最多8.35億美元信貸投資性質的投資、最多1.55億美元私募股本性質的投資，以及最多3,500萬美元基礎建設股本性質的投資；但前提是必須遵照若干投資指引的規定，而金額均是按照恒生保險的投資策略而釐定。分析員指，該筆投資款項並非來自銀行，而是恒生保險自己的資金。

HMGL的主要業務是就對沖基金、私募股本投資基金及房地產投資基金提供投資諮詢以及投資管理服務。

「H8 LP」由投資所得的收入和資本所得，將會先用以支付開支和HMGL所釐定的款額或計提撥備，之後再分派予恒生保險。另外，如果投資回報達到一定水平時，基金將向HMGL支付介乎投資所得款10至15%的表現費。

恒生表示，恒生保險比較過往以本身名義直接進行私募股本投資的模式，現時傾向通過合夥（這次是滙控的子公司）來進行私募股本投資的模式，這樣既能整合匯報責任，又可簡化其他行政程序，有助改善管治和營運效益。

事實上，恒生保險曾於2019年10月以相同形式作私募股本投資，當時投資額為11.6億美元。