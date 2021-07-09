致富：中港及歐洲基金　下半年看高一線

要作好下半年的基金投資部署，除可關注個別受惠行業，亦可從地區上出發。致富財富管理部總經理張德明認為，進取投資者可繼續留意中港股票基金，因兩地股市相對美股仍處偏低水平，並具備基本因素支撐。

他表示，中國經濟去年已開始復甦，且最新的疫苗接種率上升進度理想，確診人數維持低水平，但目前A股估值仍低於美股。同樣，香港疫情控制情況較歐美理想，但港股恒生指數表現較美股落後，倘若下半年有更多中概股回歸上市，帶旺市場氣氛，港股亦會受惠向上。

至於想進一步分散地域配置，張氏建議可考慮加入歐洲股票基金。由於旅遊業佔歐洲經濟一個重要部分，除着歐盟宣布將放寬對歐盟以外地區旅客的限制，旅客重臨有助當地經濟加快復甦，帶動歐洲股市表現。

若然希望投資組合較平衡，則不妨考慮亞洲股債混合基金，一來可受惠中港市場預期追落後，二來預期亞洲高息債券上半年跌勢已見喘定，下半年有望受惠亞洲經濟進一步復甦，企業違約率改善，債價有上升空間。

現時致富提供24間基金公司、合共約500隻認可零售基金供投資者選擇。他建議投資者可透過致富網站的基金平台，因應心目中的條件搜尋和比較不同基金，繼而作出篩選。當然，在某段時期內升幅最大的基金是否適合自己，或多隻同類型基金不知如何選擇，甚或在挑選基金時有任何疑問，都可向專責的致富職員查詢，畢竟不同投資者的風險承受能力、投資目標和策略有別，投資選擇項目亦會有所不同。