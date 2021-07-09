四環醫藥治療敏感感染藥物獲中國頒發藥品註冊證書

計)0.4g與氯化鈉2.0g。

該產品適用於治療成人敏感細菌所引起的下列感染：

1、急性細菌性鼻竇炎：由肺炎鏈球菌、流感嗜血杆菌或卡他莫拉菌引起；

2、慢性支氣管炎急性發作：由肺炎鏈球菌、流感嗜血杆菌、副流感嗜血杆菌、肺炎克雷伯菌、甲氧西林敏感的金黃色葡萄球菌或卡他莫拉菌引起；

3、社區獲得性肺炎：由肺炎鏈球菌(包括多藥耐藥株)、流感嗜血杆菌、卡他莫拉菌、甲氧西林敏感的金黃色葡萄球菌、肺炎克雷伯菌、肺炎支原體或肺炎衣原體引起；

4、非複雜性皮膚和皮膚組織感染：由甲氧西林敏感的金黃色葡萄球菌或化膿性鏈球菌引起；

5、複雜性皮膚和皮膚組織感染：由甲氧西林敏感的金黃色葡萄球菌、大腸埃希氏菌、肺炎克雷伯氏菌或陰溝腸杆菌引起；

6、複雜性腹腔內感染：由大腸杆菌、脆弱類杆菌、咽峽炎鏈球菌、星座鏈球菌、糞腸球菌、變形杆菌、產氣莢膜梭菌、多形類杆菌或消化鏈球菌屬等引起，包括腹腔膿腫；

7、鼠疫，包括成人因鼠疫耶爾森氏杆菌(Y.pestis)引起的肺鼠疫和敗血性鼠疫。