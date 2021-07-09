王品弟：樓市熾熱　今年樓價睇升15%

樓市熱辣辣，樓價繼續攀升，與歷史高位近在咫尺，當中細單位樓價更率先破頂。據差餉物業估價署最新數據，今年5月份私人住宅售價指數報393.7點，按月升約0.64%，已連升5個月，今年首5個月樓價累計上升3.63%，與2019年5月的高位396.9點只相差約0.81%。疫情緩和下通關可期，加上基建效應帶動，樓價短期勢破頂，全年看升15%。

值得留意，若按各類單位面積分類，實用面積430方呎或以下的A類細單位樓價已經搶先破頂，最新報439.9點，較4月升1.08%，升幅跑贏大市，並打破歷史高位439.7點的紀錄，成為各類單位面積中最先打破歷史高位的戶型。近月豪宅成交紛破頂，帶動整體樓市氣氛急劇升溫，細單位亦發力向上。除了樓價指數之外，5月租金指數亦按月升約0.28%，已連升3個月，最新報約177.9點，反映市場氣氛向好，租金走勢已回穩向上。

另一方面，近日發展局公布本財年第二季(7月至9月)賣地計劃，涉及2幅住宅官地，共可提供200伙，政府土地供應減少，但若連同港鐵、市建局及私人供應，全季單位供應數目仍有約5,400伙。連同本財年首季約1,650個單位的土地供應合計，即本財年上半年(4至9月)賣地計劃共提供約7,050個單位，佔年度目標1.29萬伙約55%。財年第二季土地供應主要來自私人發展/重建項目，佔約45%，官地僅佔約4%，由於私人發展/重建項目方面的供應存不穩定性，故全年達標與否，還看官地推出進度。

樓市表現理想，受不少買家青睞。本行於6月中進行的調查發現，達4成人認為投資房地產最穩健，為自2020年第3季有紀錄以來4季新高紀錄。另外有近6成受訪者認為，未來12個月香港樓價走勢平穩向好，比例創12季即3年新高。觀乎目前環球市場資金氾濫，銀紙面對貶值，加上低息環境持續，而房地產表現較股票等其他投資工具穩健，吸引買家買磚頭抗通脹，樓市交投勢價量看升。

香港置業研究部董事 王品弟