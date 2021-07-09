港股積弱下望呢個位…奇事迭出是福不是禍？

港股繼續尋底，基本上恒指已失守今年以來的波幅區底部，確認破位而下，走勢已進一步轉弱。以圖表推斷，若短線確認失守27,000點關，呢一浪最低消費要去到26,000點關。所以股友暫時別急於入市博反彈，先觀察低位承接再謀定而後動。

近兩年香港好似唔知行咗咩衰運，各個範疇事情無奇不有。就好似尋日，突然傳來某老牌藍籌發展商的熱賣新盤竟因工程質量問題而要主動拆卸重建。聽聞呢個項目最高成交價去到4.5萬一呎，竟然工程質量差到要推倒重來，你話消息有幾震撼？有股友就慶幸，之前有入票認購可惜冇「中獎」，否則唔知幾時可以收樓云云…

人好、地好，都有運氣之說。運程反覆起伏不定，事事遇難，且容易犯下意想不到的低級錯誤，必須倍加工夫，方可扭轉頹勢；若未深究原因、追責改進，不了了知，整個標準趨降，長遠而言商譽受累。好似之前有新建鐵路工程質素出問題，一拖再拖，雖然如今主要部分已通車，但超資、工程責任，似乎尚欠納稅人交代。近日有住宅新盤監工出問題，到底係人為問題抑或行業運作流程出問題，業界與政府亦有必要跟進檢討並加以改進防範，以鞏固投資者對港樓質素信心，保障住屋安全。好似內地面對科技業發展出現各種問題，近期各部門積極協調並加以施罰整治，就彰顯遇到問題必須決心正視並加以改進的大道理，短期震盪難免，惟如此才有望換來長治久安。

總而言之，事故已出，最緊要係檢討與改進，不要再出問題，還望各方努力盡責把關，政府亦要做好監督角色，整體方能轉禍為祥。有股友話，項目出問題要賠償，但數目有個數，惟對商譽和估值影響就唔知點計算，且看呢幾日班大行的研究報告，自有分曉。

東網產經專欄作者 帥哥