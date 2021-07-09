道指跌259點　金價回軟

●美匯指數報92.41；港匯見7.7678；離岸人民幣(CNH)報7.4908；美元兌日圓處109.81；歐元企1.1845，英鎊升上1.3789。金價回落至1,804美元。布油升至74.44美元，紐油見73.34美元。道指期貨上升。

-滴滴「出事」累中概股，零氪科技縮沙喜馬拉雅棄赴美。

●美國5月消費信貸增加352.81億美元，市場預期增加180億美元，前值增加186.12億美元。

●美國首申失業救濟人數意外上揚至37.3萬。

●港股ADR指數收報27,094點，跌59點或0.22%。

●即月恒生指數夜期收報27,208點，升108點，高水55點，成交22,147張。

●紐約8月期油收報每桶72.94美元，升74美仙或1.02%；布蘭特9月期油收報每桶74.12美元，升69美仙或0.94%。

●紐約8月期金收報每安士1,800.2美元，跌0.1%，結束連續5日升勢。

●英國富時100指數收報7,030點，跌120點或1.68%；法國CAC指數收報6,396點，跌130點或2.01%；德國DAX指數收報15,420點，跌272點或1.73%。

●歐洲央行行長拉加德表示，歐洲央行不會像美國聯儲局那樣制定平均通脹目標。

●券商摩根士丹利警告，現時內地監管當局針對網約車應用程式(App)滴滴出行的打壓，或是對電動車生產商特斯拉(Tesla)在華拓展市場敲響警號。

●南韓擬2,740億助攻汽車電池產業，三星卻跑了。

●牛仔褲老牌Levi's上季收入急增156%。