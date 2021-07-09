溫灼培：紐元69美仙支持力強

早於5月份的議息會上，新西蘭央行便定下明年9月加息的時間表。及至6月底，當地公布強勁的經濟數據，首季GDP按季及按年分別大幅增長1.6%及2.4%，遠勝於原先估計會出現收縮情況。此外，新西蘭央行於6月底發表聲明指，當地經濟已完全恢復疫前水平，隨即大大增強市場對提前加息的預期。按照紐元利率期貨價格變化顯示，市場估計明年2月加息機會高達81%。下次議息會將於7月14日舉行。

除了強勁的GDP數字，還有兩組數字值得參考。眾所周知，奶類食品是新西蘭的主要出口，國際奶價變化可直接影響當地出口收益。國際奶價雖從今年3月高位回落，但跌幅並不顯著，現價仍處於自2014年5月以來的較高水平。另一個要留意因素是樓價。新西蘭樓市可謂相當熾熱，按照新西蘭房產協會（REINZ）數字顯示，當地5月份平均樓價按年大幅增長24.7%，熾熱樓價將迫使央行盡早收緊貨幣政策。

圖表上，紐元的龐大支持料位於69美仙水平。倘短期上破71美仙，則有機會形成雙底形態，有利紐元重上72美仙水平。不過吸納紐元最大風險仍是疫情。因為新西蘭人民的疫苗接種率偏低。現在全球不但出現了感染力較強的Delta變種病毒，還有更強的Lambda變種病毒。如這兩病毒一旦於當地爆發，情況不堪設想！

恒生銀行首席市場策略員 溫灼培