麥嘉嘉：晶片渴市 設備供應商率先受惠
2021年07月09日 08:45
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全球晶片荒持續，加上5G應用及無人駕駛技術的發展潛力巨大，因此我們認為對於半導體及其設備的需求將維持強勁增長態勢。下半年半導體價格仍然承受上行壓力。為解決晶片短缺問題，各國政府及業界都致力增加半導體方面的投資。由此推斷，半導體設備製造商可先行受惠。
根據國際半導體產業協會(SEMI)統計，2021年5月北美半導體設備製造商出貨金額為35.9億美元，較4月的34.3億美元環比增加4.7%，同比增長53.1%，為連續5個月創新高。為滿足無人駕駛汽車、人工智能、雲計算等新興應用對半導體的強勁需求，SEMI預測半導體製造商將在今明兩年合共建造29座新的高產能晶圓廠，預計投放於相關設備支出的金額在未來幾年將超過1,400億美元。
投資策略上，貝萊德新世代科技基金將不少70%的總資產投資於主要從事新科技或新興科技的公司的股本證券，行業分布約26%投資於半導體及半導體設備，約22%投資於軟件。投資者可考慮將資金配置至該基金，以達至投資於半導體設備製造的目的。另外，Global X中國半導體ETF(03191)子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前，與FactSet中國半導體指數表現緊密相關的投資回報。Global X中國半導體ETF使投資者能夠投資於對中國半導體發展至關重要的公司，以獲得高增長潛力。
申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)