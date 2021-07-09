麥嘉嘉：晶片渴市　設備供應商率先受惠

全球晶片荒持續，加上5G應用及無人駕駛技術的發展潛力巨大，因此我們認為對於半導體及其設備的需求將維持強勁增長態勢。下半年半導體價格仍然承受上行壓力。為解決晶片短缺問題，各國政府及業界都致力增加半導體方面的投資。由此推斷，半導體設備製造商可先行受惠。

根據國際半導體產業協會(SEMI)統計，2021年5月北美半導體設備製造商出貨金額為35.​​9億美元，較4月的34.3億美元環比增加4.7%，同比增長53.1%，為連續5個月創新高。為滿足無人駕駛汽車、人工智能、雲計算等新興應用對半導體的強勁需求，SEMI預測半導體製造商將在今明兩年合共建造29座新的高產能晶圓廠，預計投放於相關設備支出的金額在未來幾年將超過1,400億美元。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為註冊持牌人士，並無持有上述股票)