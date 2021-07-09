墨爾本北面「上車區」只餘3間　聯排別墅首期僅19萬港元入場

許嘉宇表示，項目附近有一個商業區，在那裡工作的白領亦喜歡住在Bundoora區，出租物業不愁沒有租客。

澳洲墨爾本東南面一向是港人置業的熱門地區，但近年該地帶別墅樓價飛升，入場價至少一兩百萬澳元，港人若想找一個鄰近亞洲人聚居地又受澳洲當地人喜愛的「上車區」，可以選擇Ray White今期推介位於墨爾本市中心北面、駕車只需半小時便可到達的Bundoora區內聯排別墅屋苑Greenhills Park，破抵價62.5萬澳元出售，只需以約19萬港元、即約5%的特低首期即可入場，而且只餘最後3間！

其實Bundoora是位於墨爾本北部著名的高綠化度花園城區，今期推薦的聯排別墅屋苑項目距離市中心約15公里，屬低密度社區，附近除了有中小學外，亦設有兩所世界級大學La Trobe大學及皇家墨爾本理工大學(RMIT)的分校，只需分別6分鐘車程和8分鐘已可直達。

項目由56棟別墅組成，其中包括42棟雙層別墅和14棟三層別墅，坐落於總面積超1.5萬平方米的綠地上，且所有單位送車位。區內醫療、購物、公園、高爾夫球場、娛樂及教育等生活配套設施豐富完備、交通亦相當便利。居民只要10分鐘車程便可至Westfield購物中心及DFO Uni Hill購物中心，步行8分鐘即達Norris綠化公園。

另一方面，當區人口偏年輕化，房屋寬敞，居住條件好，別墅樓價更只是墨爾本東南面地段的一半預算，加上據澳洲地產網站PRD Real Estate的數據顯示，項目位處的Bundoora區，在墨爾本內的樓價可負擔性及宜居性上名列前茅、躋身三甲之內。

Ray White銷售總監許嘉宇表示，上述因素皆吸引需要每日往返市中心工作的當地年輕白領在這居住，因為他們一般都想找20公里以內的別墅居住。此外，在Bundoora區附近亦有一個叫Thomastown的商業區，該區的白領都十分喜歡Bundoora的寧靜舒適生活環境，而選擇在這租屋或置業，可以說當地的出租物業不愁沒有租客。

許指，Bundoora附近亦有一個華人區Preston，由項目駕車前往少於10分鐘車程，故若想吃中餐、飲茶、到濕街市買餸菜，選擇亦應有盡有。許稱，今次項目的發展商更提供5%特低首期優惠，即只需19萬港元便可上車，認為投資者不論買來自住、租予當地人或先投資後自住皆十分划算。

港人若想在一個離華人圈不遠，又能融合當地人社區的地方置業，今次項目的確是不二之選。Ray White將於本周六、日於尖沙咀星光行16樓舉辦澳洲墨爾本Greenhills Park展銷會，屆時設有免費講座，從宜居性、樓市發展潛力、可負擔性等方面作全面分析，為大家精選墨爾本最宜居地區、性價比最高落腳點的入市攻略！

澳洲墨爾本Greenhills Park展銷會

日期：7月10及11日(星期六、日)

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

講座時間:

星期六 下午1時 – 一覽墨爾本北面潛力最高「上車區」

星期六 下午4時 – 抗疫下2021年澳洲留學部署

星期日 下午1時 – 一覽墨爾本北面潛力最高「上車區」