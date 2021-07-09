港股挫近300點後反彈　力守兩萬七關　騰訊低見509元

港股早段經過一輪爭持後，好友又再投降，恒生指數急挫291點，至26,861點的今年低位，惟跌穿兩萬七關後即「V」彈，暫升上27,100點樓上。國企指數及科技指數跌幅收窄至30點，主板成交逾600億港元。

大型科網股跟隨大市上落，騰訊曾挫3.5%，至509.5元的去年9月底以來新低，暫跌幅收窄至1%。阿里巴巴及美團曾亦跌逾3.5%，阿里跌幅收窄至2%；美團倒升。

另外，快手曾挫6.7%，創149.2元上市新低，暫跌幅收窄至4%。京東集團跌1%；小米集團反彈2.5%。

安踏體育公布第2季銷售數據後有買盤吸納，股價顯著抽升7.7%，高見186.9港元；暫維升幅收窄至5.5%。

【09:20】港股偏軟 大型科網股弱勢 滙豐跌近2%

資金湧入債市避險，港股連跌8日後，周五(9日)開市偏軟，恒生指數跌21點，報27,131點；國企指數低開12點，報9,810點；科技指數跌26點，報7,295點。

金融股個別發展，滙豐控股跌1.9%，是表現最差藍籌；中國平安跌0.9%；建設銀行跌0.2%；友邦保險升0.8%；香港交易所升1.4%；工商銀行升0.4%。

內房股反彈，中國海外升1.9%；龍湖集團升1.4%；碧桂園及華潤置地升1.3%。