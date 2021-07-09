中國6月通脹1.1%低過預期　豬價按年跌36%

中國6月份​居民消費價格指數(CPI)按年升1.1%，預期升1.2%，前值升1.3%；按月跌0.4%。至於工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升8.8%，符合預期，前值升9%；按月升0.3%。

6月份，食品菸酒類價格按年下降0.4%，影響CPI下降約0.12個百分點。食品中，畜肉類價格下降19.5%，影響CPI下降約0.81個百分點，其中豬肉價格下降36.5%，影響CPI下降約0.8個百分點；蛋類價格上漲17.9%；水產品價格上漲14.2%；鮮果價格上漲3.1%；糧食價格上漲0.7%。

其他7大類價格方面，交通通訊、教育文化娛樂、居住價格分別上漲5.8、1.5和0.9%，衣着、生活用品及服務、醫療保健價格分別上漲0.4、0.3和0.3%；其他用品及服務價格下降0.9%。

至於按月方面，食品菸酒類價格按月下降1.4%，影響CPI下降約0.39個百分點。食品中，畜肉類價格下降7.6%，影響CPI下降約0.27個百分點，其中豬肉價格下降13.6%，影響CPI下降約0.22個百分點；鮮果價格下降4.5%；鮮菜價格下降2.3%。

其他7大類價格方面，居住、交通通訊、其他用品及服務價格均按月上漲0.1%；醫療保健價格持平；衣着、生活用品及服務、教育文化娛樂價格均下降0.2%。