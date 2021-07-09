李偉傑：新意網首階段目標上望9元

有別於以往購買土地興建數據中心，新意網將租賃位於新界粉嶺並由公司主要股東新地之聯屬公司擁有之一座倉庫大廈，投資資本及資源以改造成數據中心之用，而租賃商廈作數據中心較傳統購買土地要四至五年的投資建設周期以及龐大的資本開支更早帶來回本期。

由此可預計，新意網現時的粉嶺項目可大大減輕公司取得土地所投放的資本開支，以及亦可將產能交付時間由4至5年縮減至約1年，交付時間加快，有利盈利表現可快速彰顯。同時，集團亦可將此高效營運模式持續複製，迎合現時市場對數據中心持續巨大需求，提升業務及收入擴展性。

當然，這高效雙軌發展方式並非所有市場參與者能夠複製。新意網具有香港龍頭發展商新鴻基地產作為強大後盾，在未來信貸融資和租賃商廈亦可持續發揮卓越的合作模式。而粉嶺項目將分階段按項目交付，預計第1階段將於明年交付客戶及投入服務，現時集團在香港具有5個營運數據中心，集團預計明年位於荃灣的第6個數據中心及位於將軍澳第7個數據中心將投入營運，而位於粉嶺租賃商廈項目將成為集團第8個數據中心，同時亦是首個由單一用戶從一開始便完全預先承租之數據中心，新增雙軌發展方式獲市場認同。

近年科技快速發展，人工智能、金融科技、大數據、5G及雲供應商對數據中心需求殷切，加上在疫情後產業數字化亦為行業帶來龐大商機，新意網高效連接本地、中國，提供強大的數據儲存業務，未來數據量及需求在大環境下只會持續攀升，集團收益及增長相信可進一步加快。此外，數據中心要視乎投放周期和執行能力而影響盈利水平，而國外內較多數據中心營運商往往因為前期資本開支交大以及競爭劇烈，帶來較不穩定盈利狀況，相反新意網與同業比較集團過去多年維持穩定盈利收入，加上在本港市場上亦屬於稀缺企業，可以作為換馬價值股之一。

參考最新大行報告，高盛給予新意網「買入」評級目標價10.8元，大摩給予「增持」評級，認為在未來60天內上升機率有80%。在大行給予加持下，新意網近期大成交兼做好，預料在數據中心陸續投入服務料可帶動更可觀的盈利正面增長，建議在8元邊開始收集及持有，首階段目標看9元，中線目標11元，支持位7元。