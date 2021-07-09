第四大車廠Stellantis：將投資2800億元專注電氣化發展

全球第四大汽車製造商Stellantis周四(8日)宣布，為了加速電動車發展，直至2025年，集團將會投資超過300億歐元(約2,800億港元)，專注於電氣化及軟件發展，並開發4個可擴展的電動車平台，以利旗下所有14個品牌轉型。該公司旗下品牌包括快意、佳仕拿、Jeep及標緻等，每年生產約870萬輛汽車。

外媒報道，Stellantis計劃在2030年與合作夥伴在歐洲及北美5家工廠取得超過260 GWh的電池，該策略與另一車商雷諾類似，但不同於自行製造部分電池的特斯拉和福士。

Stellantis電池計劃中，有近2/3產能將在歐洲，其中與石油巨頭Total Energies的合資企業預計於2023年及2025年開始在法國及德國的工廠生產電池，2030年總產能將達到 50 GWh。

Stellantis也設定壓低電池成本的目標，預計2024年將電池價格降低逾40%，2030年再降低20%，並計劃在2026年推出固態電池。外媒估計，2024年該公司每kWh成本僅82美元，較同年預估業界水平低約10%。