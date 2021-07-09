【高盛推介】騰訊阿里跌穿重要關口 資金積極流入好倉
2021年07月09日 11:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周四(8日)失守530港元水平，收市跌3.7%。周五(9日)早段低開約0.6%後跌穿510元水平，低見509.5元，然而股價觸底反彈，倒升約1%。
騰訊與中央廣電總台宣布合作，騰訊成為總台2020東京奧運會及2022北京冬奧會賽事轉播視頻戰略合作夥伴。此外，騰訊宣布擬8月18至19日在武漢舉行騰訊數字生態大會。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署好倉，當中過去5個交易日共錄得超過3億元資金流入，為同期最多資金流入的相關資產。當中認購證及牛證分別佔約1.7億及1.4億元。並見周四流入牛證的資金分佈不同收回區域。
淡倉方面，則見認沽證於過去3個交易皆錄得資金流入，合共約630萬元。熊證於周四獲資金轉向流入，有約2,100萬元，並集中在580至585元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見北水周四繼續賣出騰訊，錄得約28億元資金淨賣出。
騰訊購證17242，行使價608.5元，2021年11月19日到期，實際槓桿8.9倍，低街貨、相近條款產品中，槓桿最高。
騰訊購證12837，行使價576.25元，2022年2月21日到期，實際槓桿6.4倍，貼價、中長期。
騰訊牛證62570，收回價450元，行使價447.2元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠牛中街貨較低。
騰訊沽證14636，行使價500元，2021年11月22日到期，實際槓桿7.3倍，中年期、低街貨。
騰訊熊證62561，收回價580元，行使價583元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，低街貨。
阿里巴巴周四失守200元關口，為過去1年的重要支持位。周五早段繼續下跌，低開約1.2%後跌幅擴大，低見189.9元，繼周四再創1年新低。及後股價亦觸底反彈，但表現仍落後。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約5,600萬元。當中認購證及牛證分別佔約4,170萬及1,420萬元，並見周四流入牛證的資金較集中在180元收回區域的產品。
淡倉方面，則見熊證於周四亦獲資金轉向流入，有約110萬元，並集中在215元以下收回價的產品。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅不足2%，年期約3個月的阿里購證(12836)。中期選擇可留意低街貨阿里購證(15276)。如選擇部署牛證，則須注意市場上部分牛證已累積高街貨，因此選擇產品時須謹慎。可留意屬遠牛的阿里牛證(69801)。
阿里購證12836，行使價198.1元，2021年9月27日到期，實際槓桿8.4倍，貼價、高槓桿。
阿里購證15276，行使價219.08元，2021年11月25日到期，實際槓桿7.9倍，中期、低街貨。
阿里牛證69801，收回價160元，行使價158元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
阿里沽證14441，行使價202.68元，2021年12月24日到期，實際槓桿4.4倍，中期、低街貨。
阿里熊證62548，收回價220元，行使價222元，換股比率500，槓桿比率6.9倍，近25.3元收回距離熊證。
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