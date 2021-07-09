中美航線貨櫃運費逼近1萬美元　按年飆逾2倍

由於歐亞疫情趨緩，加上美國持續擴大進口，現在從中國送往美國貨櫃運費成本已逼近1萬美元（約新台幣28萬元）。

外媒報道，根據海運諮詢機構Drewry周四(8日)公布的世界貨櫃運價指數(WCI)，從中國上海運往美國洛杉磯的40呎貨櫃(FEU)現貨運價飆至9,631美元(約7.5萬港元)，較一周前上漲5%，按年增幅達2.29倍。

反映八大主要貿易航線的綜合指數也升至8,796美元，較一年前飆升3.33倍。Drewry預計，未來一周的運費將進一步上漲。另外，由上海運往荷蘭鹿特丹的運費，在5月下旬已升破1萬美元。根據Drewry數據，本周運費觸及12,795美元，較一年前高出近6倍。

報道指出，從亞洲到美國的航線頻繁，在新冠肺炎疫情爆發前，難以想像每隻FEU的運費可高達1萬美元。根據Drewry數據，從2011年至2020年3月，從上海運往洛杉磯的每個FEU平均運費不到1,800美元。運費飆升導致一些商戶提高零售價格，進而加劇通脹壓力，與疫情相關的供應瓶頸也持續阻礙經濟活動。