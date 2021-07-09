【瑞通推介】恒指曾穿兩萬七關　資金即市揀遠牛

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場憂慮新冠肺炎疫情影響經濟復甦前景，道指隔晚收報34,421點，跌259點或0.8%；納指亦低收0.7%。

恒指周四(8日)在成交增加下重挫807點(或2.9%)，收報27,153點，創今年收市新低，8個交易日累挫逾2,100點，盤中曾跌穿250天線。周五(9日)早段先跌後回升，重上27,300點。恒指好倉(牛證及認購權證)周四淨流入逾3.1億港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.8億元，反映投資者繼續博港股反彈。周四恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價28,300至28,399點。

內地市監局聯同多個部門共同印發《公平競爭審查制度實施細則》，明確市場准入和退出標準，防止限制市場競爭。大型科技股當災，騰訊控股周四收跌3.7%，報528元，盤中跌至523.5元，再創年內低位，14日RSI跌至30以下的超賣水平。騰訊周五早段繼續走弱，曾跌2%至517元。周四有近28億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，分別有約9,300萬元和逾2,500萬元淨流入其好倉和淡倉。

阿里巴巴周四低見197元的逾1年低位，收跌4.1%於197.3元。國家市場監管總局表示，已要求阿里巴巴旗下淘寶等，對在平台上銷售虛假檢測報告的網店進行處置。阿里周五早段沽壓持續，曾再挫逾3%，創出191元的52周低位，暫錄3連跌。周四分別有近1,400萬元和逾90萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

小米集團上日跌幅相對較小，周四低收1.1%，報25.4元，連跌8個交易日，累跌8.6%。小米公布周四在市場上回購775萬股，每股介乎25.2至25.45元，斥資近1.97億元，是繼4月後再次回購股份。另小米公布發行共12億美元債券。股份周五早段反彈逾2%，重上26元。周四有約2.1億元北水淨買入小米。輪證資金流方面，近260萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

友邦保險上日跟隨大市下滑，收跌2.9%報94.2元，連失10天和20天線。周五早段回穩，曾升1.8%，逼近96元。逾390萬元在周四淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾30萬元淨流入。

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