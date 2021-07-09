【高盛推介】美團低位反彈　資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：美團周四(8日)失守270港元水平，收市跌約6.4%。周五(9日)早段則低開約1.3%後曾失守260元水平，低見258元，繼周四再創1個月低位。然而及後股價觸底反彈，倒升約4%。

美團副總裁、無人機業務負責人毛一年表示，美團計劃在約5年內實現無人機的大規模商用。而截至上月，美團無人機已完成超20萬架次的飛行測試，配送真實訂單超過2,500單。

觀察個股輪證資金流向，近期資金積極部署好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1.4億元。當中認購證及牛證分別佔約1億及3,800萬元，牛證的資金集中在230至250元收回區域的產品。淡倉方面，則見周四流入熊證的資金則集中在310元以下收回價的貼價產品。此外，周五早段即市見有部分資金沽出好倉獲利，並有資金反手部署淡倉。

美團購證28985，行使價300.2元，2021年10月22日到期，實際槓桿6.1倍，貼價。

美團購證22735，行使價319.08元，2021年9月28日到期，實際槓桿7.5倍，高槓桿。

美團牛證64160，收回價255元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率11倍，市場上最貼價之一牛證。

美團沽證23799，行使價252.68元，2021年09月30日到期，實際槓桿5.9倍，高槓桿、低街貨。

美團沽證12846，行使價228.6元，2021年11月5日到期，實際槓桿5.3倍，價外、中期、低街貨。

美團熊證62553，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率7.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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