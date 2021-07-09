華6月汽車銷量跌5%　特斯拉中國總銷量下滑

根據中國乘用車協會(CPCA)數據顯示，6月份中國用車市場零售達到157.5萬輛，按年跌5.1%，而且相較2019年6月下降11%，前幾個月的低基數增量在6月基本消除。

上半年的零售累計達到994.2萬輛，按年增長28.9%，仍處於乘聯會2011年以來1至6月同期增速的歷史高位。上半年錄得增長的原因，首先是2020年同期全國乘用車市場累計零售下滑23%的低基數效應，其次是新能源車的增長貢獻度不斷加大，貢獻上半年按年增速9個百分點。

當中，6月份豪華車零售約25萬輛，按年下降1%，按月下降4%，但相對2019年6月增長28%。豪華車繼續保持結構穩定特徵，體現消費升級的高端換購需求仍舊旺盛，競爭影響不大。

至於6月份新能源乘用車零售銷量達到22.3萬輛，按年增長169.9%，按月增長19.2%。而新能源乘用車批發銷量達到22.7萬輛，按月增長14.7%，按年增長165.7%，呈現強勢增長的良好態勢。

此外，電動車生產商特斯拉中國上海廠房包括出口的總銷量約為3.31萬輛，低於5月份的約3.34萬輛。如單計中國國內銷售數量，6月份約為2.81萬輛，高過5月份的約2.19萬輛。目前，特斯拉的上海工廠生產車款為Model 3及Model Y。

至於，比亞迪汽車6月份共銷售約4.05萬輛車；中國通用汽車則銷售約3.04萬輛。

報告指出，由於全球新冠肺炎疫情確診人數從4月日均75萬人的高峰快速下行，5月的疫情後經濟恢復帶來全球購車需求旺盛。歐美車市需求回暖進一步加劇了晶片供給的缺口。國際車企晶片不足導致中國部分車企生產減產損失超預期。雖然晶片短缺在前幾個月不明顯，但6月批發端銷量驟減，帶來合資車企經銷商進出不均衡、訂單需求匹配和現有庫存的不均衡等不利因素向零售終端傳導，導致零售偏弱。