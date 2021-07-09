中國科企遭打壓　投資者擬轉捧呢類初創公司...

中國加強整頓科技公司，打擊了內地初創企業投資者的信心，分析認為消費品牌或者是科技初創公司的可行替代方案，因為政府不僅沒有打壓，反而在努力培養內地冠軍企業，促進支出，與可口可樂和Nike等誇國巨企競爭。

外媒報道，上海營銷和品牌公司China Skinny董事總經理Mark Tanner表示，內地收緊監管提高了科技等傳統熱門領域的投資壁壘﹐相比之下，從食品、服裝到健身和休閑等消費領域得到了更多政策支持，吸引投資者愈來愈濃厚的興趣。華平投資中國區聯席主管魏臻相信，未來10年將是中國品牌崛起的黃金時代，Z世代崛起將重塑這個行業。該公司投資了估值60億美元、主打無糖和低糖的中國飲料製造商的元氣森林。

中國作為全球最大的消費市場，當地品牌正在從全球競爭對手中搶奪市場佔有率。據數據提供商Preqin Ltd.資料，在科技行業遭遇整頓之前，消費領域初創公司吸引的資金就已經在增加，自2018年以來約為620億美元，雖然遠比不上科技行業1,120億美元的投資，但預計未來幾年還會增加。

報道指出，上海一家私募股權公司透露，消費行業是資本轉向的良好選擇，因為它面臨的政策風險遠低於科技和同樣面臨整頓的教育行業。不過，消費類公司面臨激烈的競爭、增長前景存在不確定性等不利因素。有中國風投公司一位人士表示，公司正在考慮將重點轉向最有可能獲得政府支持和優惠政策的類別，包括本土消費品牌和環保企業。