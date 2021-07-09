內房債風聲鶴唳　藍光發展違約風險增

外媒報道，在股債遭拋售、評級被連續下調且引入戰投尚無明確進展之下，內地房企四川藍光發展7月將迎來27億元人民幣債券的到期及回售壓力，其中9億元中票需在下周一(12日)償付，公司提示稱該債券本息兌付存在不確定性。此前該債券的價格僅有面值三成左右，已在反映違約風險。

據報，藍光發展是在上交所上市的一家民企開發商，去年全年房地產銷售額約1,035億元，位居克而瑞的中國房企銷售榜前50。根據年報數據，去年底該公司總資產達到2,583億元，淨負債率近89%，扣除預收款後的資產負債率約73%；手頭現金約297億元，現金短債比1.06倍。比照中國去年下半年推出的「三條紅線」指標，該公司僅扣除預收款後的資產負債率尚不合格。

然而，次季以來的一系列消息顯示，公司流動性遠不如報表呈現的那樣充裕。4月下旬到期的4.2億美元債的兌付資金部分來自於旗下優質物業資產股權的轉讓款。控股股東還在質押股份，同時股份也有被司法凍結的情況。比如6月藍光將7,763萬股質押給了一家信託；7月初藍光持有的約2.35億股流通股被另一家信託公司申請執行司法凍結。

藍光的公告指，截至7月8日公司及下屬子公司到期未能償還的債務涉及本息金額為24.84億元，涉及銀行和信託貸款等形式，其中21.31億元已經被債權人申請法院執行。

數據顯示，藍光及子公司目前境內外存續債券折合約190.7億元人民幣。除了上述9億元中票「19藍光MTN001」之外，7月29日將有7億元短融券「20藍光CP001」到期；11億元交易所公司債券「19藍光02」將在23日面臨投資者回售選擇權。

近期，關於藍光引入戰投的猜測也不絕於耳。公司幾天前在上交所發布澄清說明稱，有關華夏銀行信託板塊及萬科將入股藍光的報道並不屬實。根據藍光最新公告，由於公司流動資金不足，「19藍光MTN001」債券本息兌付存在不確定性。

藍光的債券價格劇烈波動後，境內外評級公司開始持續下調公司評級。目前穆迪已將其評級調降至Caa3。穆迪的評級報告指出，公司未來12至18個月將有超過160億人民幣的境內外債券到期或回售以及約180億元的非標借款需償還，這些債務將不能被在手現金和經營性現金流所覆蓋。

標普也下調公司評級至CCC-且展望負面，原因是公司在項目處置方面缺乏進展，可能加大其無力償付7月到期境內債券的風險。在「19藍光MTN001」到期日前夕，境內評級公司中誠信國際和大公國際也還在繼續降低藍光發展的評級，這對持有人來說是不利消息。中誠信國際稱，近期藍光多名高管發生變化，或將對其主業經營產生影響，目前公司流動性緊張，債券集中到期壓力大，本息兌付存在很大的不確定性。大公國際最新將藍光主體信用等級調整為BBB-，評級展望維持負面，稱公司償付不確定性進一步加大。

據報截至7月5日，內地境內違約債券本金已超過1,300億元，離岸亦有折合48.3億美元中企債違約，其中房地產行業是重災區。近期在恒大美元債價格不斷走低以及藍光兌付前景悲觀等的拖累下，中資高收益地產債整體情緒低迷，增加了行業再融資的挑戰。若藍光發生公開市場債券違約，內房債整體或進一步受到衝擊。