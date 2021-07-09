中國稀土條例今年推出　概念股狂飆

作為科技產品的核心製造原材料的「稀土」，隨着中、美兩國緊張局勢升溫，雙方均積極針對稀土進行布局。中國國務院高調宣布《2021年立法工作計劃將擬定稀土管治條例》，接着轄下工信部跟進表態在最短時間內推出《稀土條例》。

工信部長肖亞慶直言，稀土是「戰略資源」，未來將針對現存的一些問題推動稀土產業進一步健康可持續發展。

中國在稀土分離冶煉方面的能力位居全球領導地位。業內人士認為，中國正在審核稀土政策，可能會以國家安全為由禁止出口稀土技術。中國官員認為，中國掌握的稀土加工技術較稀土資源本身涉及的國家利益更大。

另一方面，根據美國智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)的數據顯示，中國供應全球85% 的稀土，且佔據全球稀有金屬、銻(antimony、重晶石(baryte)等礦產供應量的2/3。CSIC提醒中國不像澳洲、巴西一般的單純礦產國，而是將稀土當成國際政治籌碼。

稀土及其他稀有金屬對於製造電動車電池、衛星、武器、風力渦輪機和太陽能板至關重要。中國很早就開始對稀土礦源進行控制，特別是非洲地區，中國對剛果等國家投入巨資，就是看中剛果擁有全球60%以上的鈷礦石儲備。現在中國已擁有全球72%的鈷精煉能力。