全球糧價高漲兼運費揚升　飢餓人口急飆6倍

全球食品通脹已經處於10年高位，再加上運輸成本上升，加劇危機，打擊依賴進口市場的成本敏感型消費者。

外媒引述進口商指出，由於燃料價格上漲、船舶供應緊張以及在 新冠疫情升溫造成更長的港口周轉時間，散貨船的成本比去年增加了大約1倍。

報道又引述澳洲國民銀行(National Australia Bank)農業經濟學家Phin Ziebell表示，多年來買家享受低糧價和低運費，如今糧食價格大幅上漲之餘，貨運成本更是一個真正的挑戰，高昂的運費不會立即結束。航運業界指，將穀物從澳洲運到東南亞的成本，從去年的每噸15美元升至30美元；美國太平洋西北部到亞洲的成本，從去年的每噸25美元升至55美元；將小麥從黑海運往亞洲的船隻現在每噸成本約為65美元，而去年約為35美元。

農產品本身的價格也在大幅攀高，芝加哥玉米期貨較上年同期大漲約90%，而黃豆因乾旱削減了最大種植國巴西的產量亦升了50%以上；小麥在上一季出現問題後，比1年前上漲了約30%。亞洲是最大的作物消費地區，受到的打擊最大。報道引述一家在東南亞發展的麵粉公司採購經理表示，由於價格飆高，消費正在下降，也讓採購量減少，這種情況要拓展業務是非常困難的。

● 去年全球飢餓人口增逾6倍

國際扶貧組織樂施會(Oxfam)表示，去年世界上處於「類饑荒狀態」的人口，比2019年急劇增加6倍多。根據樂施會，衝突和氣候變遷本已導致飢餓危機，而新冠疫情讓危機加劇。疫情、衝突和氣候變遷已並列為「致命3C」(threelethal Cs)。

外媒引述樂施會聲明指，疫情爆發以來全世界脆弱社區已一再發出明確緊急的訊息，就是在被冠狀病毒殺掉前，可能會先餓死。如今因飢餓而亡的人數，正超過因病毒致死的人。該會估計，目前每一分鐘就有11人可能因嚴重飢餓而死亡，相較之下，每分鐘有7人因感染疫情而喪命。包括也門、中非共和國、阿富汗、南蘇丹、委內瑞拉和敍利亞等地，由於疫情爆發及其帶來的經濟衝擊，這些國家目前糧食危機已相形惡化。

該會指出，大規模失業和糧食生產遭嚴重打亂，導致全球糧食價格上漲40%，這是10多年來最大漲幅。總計全世界有超過50萬人處於「類饑荒狀態」，而有1.55億人口生活在「極度飢餓」情況下，這相當於法國和德國人口總和，有2/3人口居住在戰爭或衝突國家中。

此外，全球衝突已連續3年名列飢餓的最大肇因，即使在疫情期間也是如此。法國樂施會的農業及糧食倡議(Agriculture andFood Security Advocacy)主管HeleneBotreau表示，正見到危機交疊，包括不止歇的衝突、疫情的經濟衝擊，以及不斷惡化的氣候危機」。

聯合國糧農組織(Food and AgricultureOrganization)將在12日公布有關全球糧食安全的官方報告。