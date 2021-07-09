【產經直播】港股死貓彈？

港股周五(9日)驚險萬分，恒生指數猶如過山車，低開後上上落落，一度低見26,861點，創2021年新低，但穿27,000點後有買盤趁低吸納，大市止跌回升，收復250天線，重上兩萬七關口，收市升191點，報27,344點。恒指純粹技術反彈？走弱格局未有轉機？

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