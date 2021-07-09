【產經直播】港股死貓彈？
2021年07月09日 15:59
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港股周五(9日)驚險萬分，恒生指數猶如過山車，低開後上上落落，一度低見26,861點，創2021年新低，但穿27,000點後有買盤趁低吸納，大市止跌回升，收復250天線，重上兩萬七關口，收市升191點，報27,344點。恒指純粹技術反彈？走弱格局未有轉機？
藍籌股中，以美團(03690)、騰訊(00700)、小米(01810)和藥明生物(02269)表現較好。最新有傳小米收購自動駕駛技術公司，距離小米成功造車又邁進一大步？此外，兩隻汽車股龍頭比亞迪(01211)和吉汽(00175)逆市跌，想接貨吼咩位？
港股近排表現走樣，但體育用品股安踏體育(02020)抗跌力較好。公司公布第2季和上半年營運數據，帶動股價周五(9日)再升逾7%。其他體育用品股特步(01368)和李寧(02331)亦做好。資金要避險，體育用品是避風港？
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