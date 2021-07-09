二手樓價指數跌0.9%　結束連升五周

中原城市領先指數CCL報186.68點，按周跌0.9%，結束連升五周。該行城市大型屋苑領先指數CCL Mass報189.63點，按周跌0.72%。CCL(中小型單位)報187.11點，按周跌0.74%。CCL(大型單位)報184.42點，按周跌1.76%。現時CCL距離自己歷史高位190.48點相差1.99%，CCL_Mass相差1.06%，CCL(中小型單位)相差1.62%，CCL(大型單位)相差3.91%。

分區方面，就港島樓價升勢最顯著，最新報197.15點，創98周(即2019年8月後)新高，按周升1.48%，升幅10周以來最大。指數連升3周共3.06%，是57周(即2020年5月)以來首見。CCL八大指數中，港島CCL_Mass最接近自己的歷史高位(199.24點)，相差僅1.05%。

至於九龍CCL_Mass報182.33點，按周跌1.96%，連跌3周共2.28%。新界東CCL_Mass報199.37點，按周跌1.45%，連跌2周共1.66%。新界西CCL_Mass報173.64點，按周跌0.90%，連跌2周共1.23%。以上三區指數與自己歷史高位相比，九龍CCL_Mass相差3.38%，新界東CCL_Mass相差4.53%，新界西CCL_Mass相差1.89%。