油金做好 道期升127點
2021年07月09日 16:19
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美匯指數報92.45；港匯報7.7671；離岸人民幣(CNH)報6.4901；美元兌日圓報110.03；歐元企1.1842，英鎊處1.3778。金價高見1,807美元。油價向好，布油報74.51美元，紐油報73.46美元。道指期貨升127點，歐洲股市早段上漲。
●市後關注點
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