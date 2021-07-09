油金做好　道期升127點

美匯指數報92.45；港匯報7.7671；離岸人民幣(CNH)報6.4901；美元兌日圓報110.03；歐元企1.1842，英鎊處1.3778。金價高見1,807美元。油價向好，布油報74.51美元，紐油報73.46美元。道指期貨升127點，歐洲股市早段上漲。

●市後關注點

-22:00 美國5月批發庫存

-騰訊投資450億人幣長三角人工智能超算中心將啟用。

-傳一嗨租車考慮赴港IPO，籌78億元。

-滴滴子公司違反壟斷法，被罰款50萬人幣。

-陸續有來？內地健身應用程式Keep傳擱置美國IPO。

●台積電6月收入破頂，替創始人賀壽。

●傳美國最快周五將10家中企等實體列入黑名單。

●第四大車廠Stellantis：將投資2,800億元專注電氣化發展。

●全球糧價高漲兼運費飆升，飢餓人口急飆6倍。

●拉加德：歐洲央行不會制定平均通脹目標。

●中國6月通脹1.1%低過預期，豬價按年跌36%。

●傳內地監管促恒大盡快解決債務困境，避免金融風險。

●中國科企遭打壓，投資者擬轉捧呢類初創公司...

●華6月汽車銷量跌5%，特斯拉中國總銷量下滑。

●傳網信辦多次要求滴滴整改，建議延遲上市。