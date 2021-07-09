銀行公會對港下半年經濟審慎樂觀

香港銀行公會周五舉行例會，發言人表示，銀行公會聯同香港金融管理局於周二(7月6日)推出一連串宣傳推廣活動，希望提高銀行客戶對「網絡釣魚」攻擊的防範意識。銀行公會提醒，客戶應小心保管個人資料，包括銀行帳戶的名稱、登入密碼以及一次性密碼等。客戶點擊任何聲稱由銀行發出的超連結之前，必須三思，並加以提防。

有關消費券計劃，銀行積極配合消費券計劃的表格收集工作，自7月5日接受收表以來，分行的運作大致暢順。選擇透過填寫書面表格登記的合資格人士，可以於8月14日或之前，將表格連同香港身份證副本，交到郵政局，或五家銀行合共440家分行的收集箱。

對於本港下半年經濟表現，銀行公會表示審慎樂觀。一方面，本地疫情近日漸趨穩定，加上疫苗接種率持續上升，有利於盡快放寬社交距離措施、刺激本地經濟以及跨境活動。另一方面，因應政府一系列包括電子消費券，以及百分百擔保個人貸款等紓困措施，下半年的增長動力可望加強，銀行公會期望商業活動更趨活躍，帶動貸款需求。

目前香港銀行體系流動性充裕，港元匯率及拆息穩定，銀行公會將繼續密切留意市場變化，估計超低利率的環境，仍然會維持一段時間。

另外，銀行公會樂見本港接種疫苗的人數持續上升，銀行業界會繼續積極抗疫，期望早日達到群體免疫，促進經濟穩步復甦。銀行會要求相關員工確認，是否已接種疫苗，而銀行可以保留權利，要求員工提交有關證明，以供核實。