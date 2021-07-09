【中環剝花生】港股濕滯　轉投美股得唔得？

美股持續破頂，港股未有跟升之餘，仲要愈走愈弱，港股何解咁差？港、美兩地科技股走勢更是天與地，美國科企及晶片股爭相創新高之際，在港上市的科網龍頭，如ATM以至二、三線股就弱過藥煲。股民難道真係要捨棄港股，轉投美股懷抱？

不過觀乎美國近期公布多個經濟數據，表現似乎好壞參半，經濟會否有隱憂？美股處於高位徘徊，依家先嚟高追值博率有幾高？投資者應該要望實邊啲數據去部署？若然驚經濟復甦、通脹上行，部署商品及資源市場又諗唔諗得過？

今集《中環剝花生》搵嚟時富財富管理董事總經理姚浩然，以及南方東英銷售及產品策略部副總裁李雪恒，同大家解構環球股市走向，以及下半年部署策略！

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