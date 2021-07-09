景順：中國PPI料將放緩　監管憂慮續影響市場情緒

中國公布6月的按月通脹數據，大致符合市場預期。景順亞太區(日本除外)全球市場策略師趙耀庭認為，在今年餘下的時間，消費者價格通脹不會成為中國的關注議題，工業生產者出廠價格指數(PPI)則可能會在未來幾個月繼續放緩。

內地通脹回落，國家統計局公布，6月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升1.1%，較上月回落0.2個百分點，低於市場預期升1.2%。他指出，數據表明隨着食品價格繼續由豬肉帶動的下行趨勢，消費者價格壓力已持續得到緩解。同時，PPI數字也有所放緩，按月增長已從前幾個月的兩位數增長回落至6.4%，反映出政府對大宗商品和其他材料的穩價政策，而PPI可能會在未來幾個月繼續放緩，預計潛在降準應該會增加中小企業市場的流動性，對PPI的正面影響很小。

中國當局宣布降準，反映中國經濟反彈可能正在放緩。趙氏認為，市場對消息的解讀不正確，事實上經濟狀況仍然不俗，74.7%的中國A股公司已經發布了正面的盈利預期；通常風險資產應受益於額外的流動性和寬鬆貨幣。中國科技行業繼續因近期新聞而受壓，相信監管方面的擔憂將在短期內繼續影響市場情緒，儘管具有較長期投資期的投資者可能會考慮在此次下跌時買入。

他續指，美國總統拜登發布行政命令禁止投資與軍方有關的中國公司後，美國主要指數剔出更多中國股票，令中美關係繼續惡化。在美國上市的預託證券(ADR)短期內可能會繼續面臨拋售壓力。隨中國的疫苗接種率，有助振提消費者信心及今年稍後時間的消費支出。

美國市場方面，標普500指數從近期高位回落，原因是市場對傳染性極強的Delta變種病毒株的擴散感到擔憂，美國10年期國債收益率一度跌至1.25厘，因為投資者鑑於新冠疫情的不確定性而購買了防禦性資產。趙耀庭預計，美國國債收益率應會從現時水平上升，因為美國疫苗數據已證明對Delta變種病毒株有效，而且美國經濟將繼續大幅反彈；美元亦會走強，新興市場會暫時疲軟。