摩根資管許長泰︰恒指26000見支持　科企監管前景未明

受內地科技股監管風波拖累，港股近日表現疲弱。摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰認為，恒指於26,000點有支持，但未必有反彈動力，未來走勢仍視乎內地貨幣政策、科技股監管風波的影響何時明朗化等。

許長泰指出，當前內地監管機構針對的大多是行業龍頭，或為中小企業帶來機會，但仍要視乎個別公司業務。他認為，要等到監管影響明朗化，科網企業才能有好轉迹象，目前仍持觀望態度。至於本地經濟股方面，當前消費現正處於反彈時期，加上第三、第四季有機會開始有限度通關，料帶動地產租賃等行業。

市場亦關注美國聯儲局貨幣政策的變化，他預期，明年聯儲局將在明年才正式開始「收水」，縮減每月買債規模，至明年底完全退出量化寬鬆。當局最快或會在明年底開始加息，但2023年的機會較大。

展望第三季環球經濟前景，雖然各國經甦步伐不一，但整體仍然樂觀。他指出，中國經濟較早開始復甦，現在輪到美國經濟踏入最好的階段。另外，下半年歐洲將會是亮點，亞洲等新興市場經濟復甦預期在2022年，背後原因包括對疫情控制、經濟重啟、疫苗接種、和政府疫情和追蹤政策的效用。