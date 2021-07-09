新盤普通戶續現高價承接　洋房交投「億億聲」

一手樓市氣氛熱鬧，即使普通標準單位亦續現高價承接，而港島傳統豪宅區以至屯門區的豪宅項目，均錄得樓價逾半億至近億元洋房交易，反映買家入市信心持續上升。

●凱滙四房售3,045萬 呎價2.78萬同區標準戶雙破頂

大型新盤屢錄高價交投。據一手銷售資訊網資料，信和置業（00083）旗下觀塘凱滙第1期1座47樓A單位，實用面積1,092方呎，屬四房一套及儲物房等間隔，成交價逾3,045.58萬元，呎價27,890元，無論售價及呎價均創同區標準戶歷來新高紀錄。項目兩期共提供1,999伙，至今累售1,848伙，套現逾235億元。

●KOKO HILLS加推83伙下周二發售 入場費773.9萬

市區新盤推售氣氛熱鬧。會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，今日（7日）加推價單第4號，提供42伙，間隔由一房至三房，實用面積370至570方呎，折實平均呎價21,103元，折實售價780.1萬至1,235萬元，呎價19,428至22,938元。

發展商亦同步發出銷售安排第3號，下周二（13日）發售83伙，包括69伙以價單形式推出及14伙招標發售單位。當中69伙價單形式發售的單位，實用面積370至770方呎，折實售價介乎773.9萬至1,702.6萬元，呎價19,428至22,938元，折實平均呎價21,006元。

而是次推出招標的2座A單位，屬四房間隔，實用面積1,300方呎。同座B單位則屬三

房戶，實用面積899方呎。

●大潭紅山半島洋房9560萬元售出

一手洋房需求殷切。據一手銷售資訊網資料，華懋集團等合作的大潭紅山半島，今日（9日）售出松柏徑108號洋房，實用面積2,773方呎，花園面積678方呎，庭院及天台分別1,083與1,254方呎，成交價9,560萬元，呎價34,475元。

●屯門琨崙獨立屋成交價5480萬元

據一手銷售資訊網資料，華懋集團的屯門琨崙今日（9日）亦售出海翡翠獨立屋3，實用面積2,788方呎，售價5,480萬元，呎價19,656元。

●屯門帝御‧嵐天連沽兩伙 呎價逾1.6萬

屯門區上車新盤銷情保持不俗。恒基物業代理負責銷售的屯門帝御‧嵐天，今日（9日）連錄兩宗成交。其中7座6樓單位05，實用面積324方呎，售價520.79萬元，呎價16,074元。而第6座3樓單位06，實用面積357方呎，成交價599.24萬元，呎價16,785元。整個帝御系列各期至今累售1,607個單位，套現逾77.8億元。

●西南九龍維港滙I及IIII單日錄兩宗成交 最高呎價2.87萬

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I及III，今日（9日）合共錄得兩宗交投，其中第1期3A座21樓B單位，實用面積489方呎，成交價1,404.7萬元，呎價28,726元。而第3期2座9樓C室，實用面積449方呎，獲買家以1,210.8萬元購入，呎價26,967元。