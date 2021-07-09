美債息喘定　道指早段反彈221點

變種病毒引發的不安情緒紓緩，10年期美債孳息連跌8日後喘定，周五(9日)高見1.344厘，升5點子。美股周五早段回升，道指反彈221點，至34,642點；標指升22點，至4,342點；以科技股為主的納指升38點，至14,597點。

多家資產管理公司和大行不約而同地認為，債息突然下滑沒甚麼好擔憂的，這是一個暫時現象，現實是全球復甦仍在按部就班地進行，相信再通脹交易很快會捲土重來。摩通資產管理駐倫敦全球市場策略員貝爾表示，債價過度上升，未有反映經濟前景的強勁基本因素，增長將非常強勁，市場尚未完全反映加息前景。摩根士丹利財富管理的Lisa Shalett也看好經濟增長和通脹上升，預期10年期美債孳息今季將回升至1.75厘水平。

個股方面，牛仔褲品牌Levi Strauss Co.(Levi's)第二財季純利6,500萬美元，扭轉去年同期虧損3.64億美元的勢頭，經調整後每股盈利23美仙，遠勝市場預期的9美仙，期內收入大漲逾一倍，並上調全年收入和盈利預測，帶動股價早段漲4.09%至29.145美元。

券商Wedbush給予通用汽車(GM)「跑贏」評級，看好股價升逾50%，主要是因為GM發展電動車的計劃。GM股價早段漲3.76%至58.17美元。

債息回升，銀行股回穩，美國銀行股價早段升1.92%；花旗升1.47%；摩根大通升1.19%。