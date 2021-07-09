首創置業獲溢價62.79%提私有化　下周一復牌

要約人同時提出每股現金2.33408元人民幣，註銷其餘非H股外資股及內資股，代價合共為約52.89億元，當中註銷H股代價涉42.87億元。總對價將由內部資源支付，首創集團旗下首創華星已向要約人承諾，代表要約人支付註銷H股的總對價。

截至周五，公司已發行43.62億股，其中包括15.31億股H股、24.73億股內資股及3.57億股非H股外資股。

值得一提的是，每股H股現金2.8元作價，較首創置業截至去年底股東應佔每股經審計資產淨值約4.54元，折讓約38.38%。

公告就私有化決定解釋，在內地調控政策持續趨嚴使得房地產行業及公司房地產業務經營業績波動，進而可能對H股股價產生不確定性的情況下，合併將為H股股東提供機會，將其在公司流動性較低的投資以具吸引力的溢價以註銷價立即變現。

完成後，首創置業將根據中國公司法被要約人吸收合併。