業主趁市場承接旺盛套現　黃埔花園3年升值7.8%

二手樓市升勢稍為放緩，地產代理行最新公布的主要二手屋苑樓價指數，連升5個星期後斷纜，按周下挫約0.9%，為一月初後最大單周跌幅。有藍籌物業業主趁市場仍有承接力，近期全速沽貨，紅磡黃埔花園兩房單位售750萬元，辣招屆滿後轉手，惟持貨約3年僅升值約7.8%。

上述中原城市領先指數報186.68點，而大型屋苑、中小型單位及大型單位樓價指數，同期都分別下挫約0.72%、約0.74%及約1.76%，即4大整體樓價指數同時下挫。

分區方面，除港島樓價指數按周升約1.48%至197.15點，創98周（即2019年8月後）新高外，其餘三區指數均下調。當中以九龍跌幅最顯著，按周跌約1.96%至182.33點，新界東及新界西同期則分別回落約1.45%及約0.9%。

事實上，二手樓價已累積相當升幅，近期不少藍籌屋苑業主，也開始趁勢加快套現，個別願意少賺離場。中原袁顯岸表示，上述黃埔花園2期17座高層C室，實用面積約389方呎，成交呎價約19,280元。原業主於2018年2月購入，轉手帳面僅獲利54萬元。

利嘉閣郭永峰續稱，荔枝角美孚新邨7月累錄10宗二手買賣。項目6期恆柏道2號低層C室，實用面積約716方呎。原業主持貨約3年，辣招期滿即放售，終以998萬元沽，呎價約13,939元，物業期內帳面升值約10.6%。

亦有部分業主損手離場。資料顯示，北角維港頌6座一個單位，以1,100萬元登記售出。單位實用面積437方呎，呎價約25,172元。原業主持貨不足4年，帳面蝕逾170萬元，但未扣除一手購入時的現金回贈及優惠。而市場指上址曾作多次按揭或貸款。

何文田皓畋再錄貶值個案。市場消息透露，項目10座低層戶，剛售1,271萬元，較約4年前購入價帳面低約11%。世紀21奇豐廖振雄指，西貢斬竹灣雙號屋下複式單位減價約7%，以980萬元售，約4年帳面蝕讓約97.5萬元。

相反，新界西屋苑樓價繼續破頂。美聯蔡偉傑稱，屯門市廣場2座高層A室，日前以535萬元售出，呎價約16,824元創屋苑新高。中原王勤學稱，元朗Grand YOHO第8座極高層D室，以1,030萬元獲承接，創項目兩房戶二手價最貴，呎價約19,770元。