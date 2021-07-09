西貢外籍業主又損手　複式村屋帳面蝕近100萬元

再有外籍業主損手拋貨!西貢複式村屋，原叫價1,050萬元，減約7%至980萬元沽貨離場，呎價約7,000元。據了解，原業主於2017年9月以1,077.5萬元購入上址，現帳面蝕讓97.5萬元，物業期間貶值約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●柴灣杏花邨31座中層5室，實用面積約561方呎，三房間隔，獲同區追求三房戶的換樓客垂青，以968萬元購入，實用呎價約17,255元，原業主於2008年3月以約420萬元購入，轉售帳面獲利約548萬元，物業升值約1.3倍。

●鰂魚涌太古城7月太古城暫錄4宗買賣，平均實用呎價21,920，屋苑夏宮閣中層H室，實用面積約702方呎，三房間隔，望園景及部分海景，5月以1,450萬元放盤，其後提高叫價至1,500萬元，最終獲用家以1,460萬元承接，實用呎價約20,798元，原業主於1979年11月以30萬元一手買入，持貨42年帳面獲利1,430萬元，期內單位升值47.7倍。

●北角豪廷峯1座低層F室，實用面積約580方呎，兩房間隔，以1,180萬元易手，實用呎價20,345元，原業主於2009年12月以585萬元買入，持貨12年帳面獲利595萬元，單位升值1.02倍。

●跑馬地比華利山中高層2室，實用面積約1,432方呎，套四房連儲物室及工人套房間隔，近日以4,250萬元沽出，實用呎價約29,679元，屋苑7月累錄2宗二手買賣，目前有16個放盤，入場費由2,880萬元起。

●堅尼地城泓都2座高層C室，實用面積約474方呎，兩房間隔，以1,190萬元易手，實用呎價約25,105元，新買家屬於投資客，原業主於2007年5月以354.6萬元買入，持貨14年帳面獲利835.4萬元，單位升值2.36倍。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨6期恆柏街2號低層C室，實用面積約716方呎，日前以998萬元沽出，呎價約13,939元。據悉，原業主於2018年3月以約902萬元購入，持貨滿3年即拋，現轉手帳面獲利約96萬元或約11%。

●奧運站君匯港5座高層A室，實用面積482方呎，兩房間隔，叫價企硬仍獲家庭客以1,070萬元承接，呎價約22,199元。原業主於2008年9月以約408萬元購得，現轉手帳面獲利約662萬元或約1.6倍。

●奧運站柏景灣9座高層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，以1,182萬元成交，呎價約25,365元。據了解，原業主於2016年11月以828萬元購入，持貨逾4年沽售賺約354萬元離場，單位期內升值約43%。

●將軍澳新都城2期4座低層A室，實用面積659方呎，三房連套房間隔，議價後以995萬元易手，呎價約15,099元。據了解，原業主於2014年1月以592萬元購入，現轉手帳面獲利403萬元或約68%。

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新界區

●西貢斬竹灣雙號屋下複式村屋，面積1,400方呎，三房間隔，原叫價1,050萬元，終以980萬元成交，減幅約7%，呎價約7,000元。據了解，原業主為外籍人士，於2017年9月購入上址，當時作價1,077.5萬元，持貨近4年至今沽售，帳面蝕讓97.5萬元，物業期間貶值約9%。

●東涌東環2A座中層7室，實用面積384方呎，一房間隔，叫價620萬元，終以618萬元成交，呎價約16,094元。原業主於2015年9月以425.5萬元一手買入，持貨6年轉手帳面獲利192.5萬元或升值45%。

●元朗YOHO MIDTOWN暫錄得5宗成交，已及上月全月9宗成交超過一半。新成交包括5座高層A室，實用面積362方呎，一房間隔，叫價740萬元，議價後以702萬元易手，呎價約19,392元。原業主於2015年7月以498萬元買入，現帳面獲利204萬元或41%。

●元朗御景園6座中層D室，實用面積約492方呎，兩房間隔，原業主年初叫價約668萬元放售，議價後以634萬元易手，呎價約12,886元。原業主於2008年2月以約148萬元購入，現轉手帳面獲利486萬元或約3.3倍。

●大埔中心14座高層A室，實用面積462方呎，兩房間隔，原開價750萬元，放盤3個月，減價12萬元或1.6%，最終獲用家以738萬元承接，呎價約15,974元。原業主持貨14年，現沽貨帳面獲利563萬元或約3.2倍。

●沙田翠湖花園E座高層6室，實用面積約572方呎，三房連套房間隔，單位放盤約2個月，原叫價858萬元，至近日以832萬元沽出，減價26萬元或約3%，呎價約14,545元。1994年貨轉手帳面獲利約484萬元或約1.4倍。

●沙田第一城7月暫錄約5宗成交，平均實呎約17,517元。屋苑最新錄32座低層D室，實用面積327方呎，兩房間隔，議價後以535萬元易手，呎價約16,361元。據了解，原業主於1996年以145萬元購入，現沽出單位獲利約390萬元或約2.7倍。

●馬鞍山銀湖・天峰7座低層E室，實用面積570方呎，兩房間隔，原開價940萬元，其後減價10萬元，成功獲買家以930萬元承接，呎價約16,316元。原業主於2011年8月以459萬元購入，持貨約10年帳面獲利471萬元或約1倍。