張忠謀90歲大壽收「賀禮」　台積電6月營收411億

世界最大晶片代工商台積電創始人張忠謀今日90歲大壽，該公司即以再破紀錄的月度營業收入，向這位開創晶片代工商業模式的「半導體教父」獻禮！惟券商對於該公司的前景漸有保留，因此其股價周五未見受上述消息刺激，收市微跌0.68%。

台積電公布，6月份營業收入按年增長22.82%至1,484.71億元新台幣（約411.39億港元），按月更加激增32.13%，亦即每日進帳13.71億港元。該公司月度營業收入此前從來未曾突破1,300億元新台幣大關。第二季收入折合約131.03億美元，處於指引範圍。

比起審慎經營和拚命研發，台積電成功的終極原因，在於其純晶片代工模式。這樣做既可讓公司專注處處突破物理極限的工藝，讓晶片元件愈縮愈小，亦能讓其客戶集中資源設計晶片；而且由於不會與客戶構成競爭，可獲得更多客戶和「練兵」機會，造就數碼科技之進步。中芯國際（00981）董事長周子學曾言，一個人往往會影響一個產業，「就像張忠謀之於台積電」。

不過，人生在世，很多事往往始於無心插柳。張忠謀之所以選擇只做代工，某程度是因為當時英特爾（Intel）和國際商業機器（IBM）早已手執半導體產業之牛耳。其後台積電產品「拿得出良率」，成功立足。

張本人踏進半導體產業的遭遇亦類似。事緣他23歲第二次考麻省理工學院（MIT）博士落第，大受打擊後只好找工作餬口。其後他收到4封聘書，本已決定去通用汽車（GM），畢竟心儀大公司是人之常情，也符合他機械工程的專業。

問題是GM開出的月薪，比起另一錄取他的小公司希凡尼亞（Sylvania）少一美元。於是他硬着頭皮向GM提出提高月薪，不料慘遭當日的面試官冷冷拋下一句「無得傾，唔做罷就」，遂憤而進了希凡尼亞的半導體實驗室工作，即使連甚麼是電晶體（晶片電路元件）也不知道，得公餘自修，不久也成功提高了其產品良率，漸露頭角。

事隔多年，張氏領導的台積電已成為一家為台灣累積不少地緣政治籌碼的巨企。不過，券商對其前景看法轉趨審慎。大和及摩根士丹利均憂慮，跟隨營業收入強勁的將會是客戶去庫存，預計第四季或明年首季營業收入將現下行壓力，故予台積電的目標價分別只有590及580元新台幣，即與周五收市價差不多。

摩根士丹利早前更稱，就算台積電增長會勝過同業，市場未必「想太多」，而且闖5納米甚至3納米等尖端製程，資本密集程度大增，或會拖累毛利率失守已維持六季的五成水平，其先進封裝更有削弱3納米或以下製程需求之虞。

台積電將於下周四公布業績，且看管理層如何解畫，並為晶片板塊的前景提供指引。