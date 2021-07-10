東方日報B1：華全面降準放水萬億　分析指非好兆頭　勢再出手

國務院常務會議提及「適時降準」僅兩日，中國人民銀行周五收市即宣布「全面降準」，下周四(15日)下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，預計將釋放長期資金約一萬億元(人民幣‧下同)，直逼2019年1月的1.5萬億元，市場直呼意外。儘管該行強調「穩健貨幣政策取向沒有改變」，但分析相信，這不是好兆頭，或因中國下半年經濟增速不如預期，遂向市場注入更多流動性，不排除今年稍後再度降準。

這次全面降準不包含已執行5%存款準備金率的金融機構，人行解釋，因為5%存款準備金率已經是目前金融機構中最低，保持於該水平有利於金融機構兼顧支持實體經濟和自身穩健經營。

該行提到，一些大宗商品價格續漲令部分小微企業面臨成本上升等經營困難，本次降準釋放的部分資金將被金融機構用來歸還到期的中期借貸便利(MLF)，另一部分用於彌補本月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構長期資金佔比，估計可降低金融機構資金成本每年約130億元，從而減少社會綜合融資成本。

事實上，市場原預期人行將實行定向降準，即只讓個別類型的銀行降準，並指定資金用途，專門扶助中小企。而今次的全面降準是人行對全國所有金融機構都降準，包括大中小型商業銀行，對流動性之影響亦廣泛，引起市場擔憂中國經濟不如官方所說的好。人行周五(9日)亦稱目前經濟穩中向好，堅持不搞大水漫灌。

法國外貿銀行經濟學家吳卓殷預計，內地經濟本季及下季壓力較大，其對今年全年中國經濟增速之預測為低過市場平均的7.8%，直言這次降準來得比預期早，力度亦比市場預期大。富瑞集團中國金融業首席分析師陳姝瑾亦稱，中國經濟的確沒有明顯風險，惟需留意下半年出口及消費增速下行，以及各種抑制房地產的措施，有機會拖累下半年經濟出現下滑。

吳卓殷指，之前全面降準釋放流動性約8,000億元，這次則釋放約一萬億元，佔中國國內生產總值(GDP)近1%，規模相當大，預期大規模全面降準未必會再有，定向降準有機會於經濟下滑速度超預期時推出。事實上，人行2019年1月的全面降準扣除不續做的中期借貸便利的因素後，淨釋放長期資金僅約8,000億元。但吳氏認為，目前消費者及出廠物價上漲由供應問題所致，加大貨幣政策寬鬆的影響不大。

然而，荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈直言，這次全面降準不是好兆頭，其目標在於提高金融機構資本及流動性，豈不是代表銀行壞帳更多？她不排除下季再次降準，又謂若果一年期MLF利率降至2.7厘，就反映當局覺得經濟不是太好。

市場擔心降準收窄中美息差，加上疫情擴散帶動避險情緒升溫，令人民幣周五走勢續偏弱。人民幣中間價低開50點子，報6.4755兌每美元；在岸人民幣周五收跌36點子，報6.4847；離岸價低見6.4994。陳姝瑾指，人行不希望人民幣升值過急，此次降準順便減低人民幣升值預期。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，不排除人民幣跌穿6.5，惟6.6可能是年內的強勁支持位。