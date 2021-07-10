滴滴：堅決服從內地相關部門要求　股價回升逾5%

對於內地網上租車巨頭滴滴出行旗下應用程式(App)遭國家互聯網信息辦公室勒令下架，滴滴出行周五(9日)表示，「誠懇接受並堅決服從相關主管部門的要求，嚴格按照法律規定，參照國家有關標准，深入排查、認真整改存在的所有問題，切實保障廣大用戶個人信息安全。」

滴滴出行股價周五回升5.43%，報11.84美元。

稍早前，有報道引述知情人士指，中國國家互聯網信息辦公室要求「滴滴出行」修改蒐集和顯示地圖資訊的方式。應用程式依據乘客需要，建議到附近常見的接送點；中方擔心這或無意暴露敏感政府工作人員的位置。報道續指，「滴滴出行」已經禁止用戶搜尋敏感的政治地點，例如位於北京的中方領導人居住地中南海。

知情人士透露，事件揭露中國把國家安全及數據安全視為優先處理事項，並愈來愈擔心大型科企掌控國內數以億計用戶數據後的影響力，也反映企業面臨政府機關執法不透明的困境。「滴滴出行」及中國外交部暫未回應報道內容。

「滴滴出行」在美國完成首次公開招股並集資約44億美元(約343億港元)，上月30日開始在美國進行交易，但上周五(2日)被中國官方實施網絡安全審查，旗下應用程式則被中國國家互聯網信息辦公室周日(4日)勒令下架，主要涉及嚴重違反收集信息規例。