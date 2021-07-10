美股3大指數齊創新高　銀行股全線飆升

美股3大指數周五(9日)齊創收市新高，道指收報34,870點，升448點或1.3%；標指收報4,369點，升48點或1.13%；納指收報14,701點，升142點或0.98%。

總絡全周，道指、標指、納指分別累升0.24%、0.4%、0.43%。

法國農業信貸銀行研報稱，只要變種病毒沒有完全使得經濟復甦脫軌，風險資產價格的下滑都將是有限且短期的。該行稱，現在經濟前景依舊樂觀，特別是利潤預期。各國政府已經為經濟復甦延後做好了進一步支持的準備，同時央行仍舊維持寬鬆立場，意味會有充足的流動性逢低買入。

不過，Key Advisors Group執行合夥人Eddie Ghabour表示，市場並未將變種病毒視為重大風險，其原因之一是美國的疫苗接種率比許多國家高。

另外，多家資產管理公司和大行不約而同地認為，債息突然下滑沒甚麼好擔憂的，這是一個暫時現象，現實是全球復甦仍在按部就班地進行，相信再通脹交易很快會捲土重來。摩通資產管理駐倫敦全球市場策略員貝爾表示，債價過度上升，未有反映經濟前景的強勁基本因素，增長將非常強勁，市場尚未完全反映加息前景。摩根士丹利財富管理的Lisa Shalett也看好經濟增長和通脹上升，預期10年期美債孳息今季將回升至1.75厘水平。

個股方面，牛仔褲品牌Levi Strauss Co.(Levi's)第二財季純利6,500萬美元，扭轉去年同期虧損3.64億美元的勢頭，經調整後每股盈利23美仙，遠勝市場預期的9美仙，期內收入大漲逾一倍，並上調全年收入和盈利預測，帶動股價全日上漲1.21%，收報28.38美元。

券商Wedbush給予通用汽車(GM)「跑贏」評級，看好股價升逾50%，主要是因為GM發展電動車的計劃。GM股價全日上漲4.85%。

債息回升，銀行股回穩，美國銀行股價收升3.25%；花旗升2.47%；摩根大通升3.19%。