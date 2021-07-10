聯儲局承諾保持「強而有力」貨幣政策支持經濟復甦

美國聯儲局周五(9日)在半年度貨幣政策報告中表示，新冠肺炎疫苗接種計劃的擴大幫助美國經濟實現了強勁反彈，貨幣政策將繼續為經濟提供「強有力支持」，直到經濟完全復甦。

該局指，在寬鬆的貨幣和財政政策支持下，疫苗接種方面的進展推動經濟重新開放並強勁增長，但疫情的影響繼續給美國經濟帶來壓力，就業仍遠低於疫情爆發前的水平。

聯儲局主席鮑威爾7月14日將就半年度貨幣政策報告在眾議院金融服務委員會作證，此後一天在參議院銀行委員會作證。

該報告指出，聯儲局的資產購買行動及其有關在實現通脹和就業目標前不加息的承諾，將有助於確保貨幣政策繼續為經濟提供強有力支持，直至實現完全復甦。除了對經濟和貨幣政策的概述，該報告提到了其他多個領域，包括疫情對勞動力市場及供應鏈的影響。

●通脹預期

聯儲局表示，如果物價上升壓力沒有減弱並開始推動通脹預期「持續高於」與2%目標相一致的水平，聯儲局可能「改變貨幣政策立場」。

在審視基於市場的預期指標後，聯儲局表示，投資者預計通脹率在短期內急升後將在2.25%左右企穩，這與聯儲局的目標一致。

聯儲局稱，調查得出的通脹預期顯示出與基於市場的通脹預期指標類似的趨勢，即近期上升的通脹率將回歸聯儲局目標範圍。

儘管分析結果良好，但聯儲局官員承認，有迹象表明，預測者認為通脹升高風險增加。在對專業預測人士的調查中，「受訪者平均認為通脹率低於2%的可能性較低，高於3%的可能性略高，這表明受訪者預測近期通脹上行風險有所提高。」

●加密資產

聯儲局首次在對金融體系穩定性的評估中單獨提到加密資產價格飆升問題，稱這反映了風險偏好的升高。比特幣雖然比4月份觸及的峰值已經大幅回落，但仍較一年前上漲了約250%。

聯儲局表示，自從2月份公布上一次報告以來，金融體系中部分領域變得更容易受到潛在不穩定因素影響，但核心部分仍然保持了彈性。

報告提到股市和商業房地產價格高企，公司債和槓桿貸款息差仍然較低。聯儲局稱，「如果投資者風險偏好下降、利率意外上升或復甦停滯，資產價格可能容易大幅下跌。」

●勞動力市場

聯儲局表示，疫情可能加速了勞動力市場中已經顯現的結構性變化，比如增加科技應用、退休加速，這導致疫情後的就業市場可能與2020年初有所不同。

過去幾個月，勞動力參與率雖然回升，但連貫性不及失業率數據。許多人因為擔心病毒及需要照顧上網課的孩子，仍然沒有就業。對於一些經濟學家和企業認為的打擊就業積極性的補充失業保險，聯儲局表示，目前還不能明確其對就業的影響。

●供應鏈

供應鏈方面，聯儲局指出，需求的快速回升導致港口等發生交通擁塞，物流成本急劇升高。供應限制令木材、汽車、電器等商品價格上漲。

聯儲局認為，隨著生產商和分銷網絡渡過瓶頸考驗，預計生產將會提速，價格壓力料有所緩和，例如木材價格已經比春末的峰值有所下降。解決瓶頸的時間框架尚不明確，因為供應緊張的背後有全球供應鏈和一些行業特有的原因。