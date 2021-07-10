G20據報將警告病毒風險和巨大的復甦差異

外媒引述公報草案指出，儘管整體前景好轉，二十國集團(G20)財政部長和央行行長將警告新冠肺炎病毒變種對全球經濟增長構成的持續風險。

G20決策者正在威尼斯開會，正式公報將於周六(10日)發布。草案稱，自4月以來，全球前景進一步改善，主要是由於疫苗的推出和持續的政策支持；然而，國家與國家之間、各國內部存在巨大的復甦差異，並且仍然面臨下行風險，尤其是新冠肺炎病毒新變種的傳播和不同的疫苗接種速度。

報道指，該文件可能還會進行修訂。鑒於「Delta」變種導致許多國家的病例再度飆升，文件表明政策制定者遠未準備好就疫情發出徹底清除的信號。雖然隨着疫苗接種的普及，美國和歐洲正在實現強勁復甦，但其他地方落後並遭受苦難，例如印度和南非。

與該組織4月的公報類似，聲明草案包括一項承諾，「在需要的時間內動用所有可用的政策工具來解決新冠肺炎疫情的不利後果」，並避免任何「過早退出政策措施支持」。文件沒有明確提及美國通脹率的上升，僅稱中央銀行依然恪守保持價格穩定的使命。

G20還將支持131個國家和地區本月通過經合組織達成的全球稅收改革協議。聲明草案呼籲各國解決剩餘的細節問題，並在10月底前提出實施計劃。

根據公報草案，財長們還將表示支持國際貨幣基金組織創造6,500億美元新儲備的計劃，同時呼籲該基金「迅速提出可行的選擇」，讓較富裕的國家將他們的佔有率提供給更需要的國家。