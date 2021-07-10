滴滴拖累！中概股本周市值蒸發逾1萬億元

中國網約車平台滴滴出行遭中國監管部門打擊，拖累美國上市的中概股本周市值蒸發1,300億美元(約1.01萬億港元)，Oanda Corp.高級市場分析師Edward Moya表示，沒有人知道這次整頓會到甚麼程度，或最後如何結束，目前風險很大，很多投資者覺得不值得冒險投資於中概股。

雖然中國網信辦周五(9日)發布公告，通知各網站、平台不得為滴滴出行等25款已在應用商店下架的應用程式(App)提供訪問和下載服務，惟滴滴股價收市升7.31%，至12.03美元。值得留意的是，滴滴股價仍較發行價14美元低14%，另較6月30日高位低33%。

事實上，其他中概股本周亦慘受衝擊，同樣受監管整頓的近期上市公司滿幫和看准網，分別下挫16和0.4%。蔚來汽車和理想汽車也下跌。百度亦瀉7.8%，阿里巴巴跌5.4%。

Horizons ETFs Management的投資組合經理Hans Albrecht指出，在可預見的未來，該片水域將是波濤洶涌，或許目前部分中概股的價格比同業低，但直言「這個折價幅度還可接受嗎？我不太確定。」

Cowen分析師Jaret Seiberg指出，中國對滴滴IPO的反應，顯示中國政府不會允許美國市場監管機構審查在美國上市中國公司的審計底稿，中概股除牌似乎是不可避免。

數據顯示，約70家總部在香港或內地的公司擬赴美上市，惟中國的監管整頓，或影響該些公司的上市計劃。部分公司已作出反應，部位於北京的零氪科技周四(8日)便成為首家擱置在美IPO計劃的公司，而中國健身應用程式Keep和電商平台美菜其後亦宣布暫緩美國上市。