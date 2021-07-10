美國勞動力短缺　摩通：停止失業援助亦未見起色

新冠肺炎疫情打擊各國經濟，失業率有所上升，而美國政府於疫情期間擴大失業援助對象資格，惟有聲音批評，該計劃削弱市民求職的積極度。摩根大通發表研究報告指出，美國的部分州為改善缺工情形，提早終止失業援助計劃，但勞動力短缺情形並未有所改善。

有關報告調查了停止失業援助計劃的各州，在網絡上搜尋「失業」與「工作」等關鍵字的情形，然而幾乎沒有看到該些地區求職人數有增長的迹象。

摩通分析師Peter McCrory與Jesse Edgerton在報告中提及，確實發現在部分州宣布停止失業援助計劃後的幾天內，該區網上「失業」關鍵字的搜尋量增加，但沒有證據表明「工作」關鍵字的搜尋量上升代表該區的求職人數有增加。

報告指出，即使提早停止援助計劃，但申請失業救濟、高頻率消費如餐廳訂位用餐、信用卡購物等活動指標幾乎沒有改善。

目前，美國有過半數的州停止政府失業援助計劃，該些計劃是否妨礙就業的爭論仍在發酵。隨着經濟重啟，消費者的需求增長速度遠大於企業召回勞動力的能力。美國5月的職位空缺人數增長至歷史新高。

疫情期間，美國政府擴大失業援助對象資格，並在各州現有的福利基礎上，每周再額外提供300美元的援助金。不過，停止失業援助計劃的爭論似乎也沾上政治問題，因為幾乎停止失業援助計劃各州的州長都是共和黨員。