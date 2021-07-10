1周10大驚奇：星級「大淡友」齊響警　港股7的密碼...

2021年轉眼間已到了差不多7月中，回看開年首周提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！然而，直到5月初，全球股市才見到像樣的調整，之後又再度回穩，到了6月底，港股率先倒下，本周又有甚麼信號？美股會否很快「時辰到」？

【1、大鑊了？8大國際知名「大淡友」齊響警】

今年以來有不少專家警告，金融市場將迎來一場毀滅性崩盤。外媒報道，目前較有分量的包括Michael Burry、Jeremy Grantham等8位國際知名的「大淡友」！

報道指出，作為電影《沽注一擲》（The Big Short）主角原型的Burry，近日將6月份的市場狀況描述為「世上最大的投機泡沫」，警告散戶正在「冧市之母」到來前購買迷因股及虛擬貨幣。

投資公司GMO創辦人Grantham今年1月曾稱，股市為完全成熟的史詩級泡沫！又指當市場達到這種明顯超熱情的水平時，泡沫總是在接下來幾個月破裂，不用到幾年，且無一例外。

自稱是徹底淡友的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman於5月表示，事實在表明，中長期要謹慎行事。當股市有理由向下時，下降的速度之快，會讓你感到頭暈。

杜肯家族辦公室(Duquesne Family Office)行政總裁Stanley Druckenmiller 5月時指出，美股牛市讓他想到了網絡泡沫時期，而處於「狂熱狀態」的資產價格可能還會繼續上漲一段時間，雖不知道何時會結束」，但他還是會在幾個月內將股票套現。

被稱為華爾街「新債王」的雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)今年3月也警告，股市估值過高，當趨勢反轉時，股市將下跌超過15%，屆時那些湧入迷因股及投機資產的散戶將出逃。

創智贏家(Shark Tank)明星兼O'Leary Funds主席Kevin O’Leary 4月亦曾表示，股市最終會崩潰，並成為新手投資者的一個機會教育；又指這世代的投資者從未經歷過持久性修正，不知道修正何時會到來，但已近了。

《富爸爸，窮爸爸》作者Robert Kiyosaki於6月也表示，股市將出現史上最大崩盤，並稱聯儲局過度刺激市場造成美元貶值，建議投資者透過黃金及虛擬貨幣來避險。

報道引述華爾街資深預測分析師兼A. Gary Shilling & Co總裁Gary Shilling在4月時稱，金融市場將會迎來暴跌，但沒有給出時間表，「當股市即將崩盤時，我不會做出任何明確的猜測」。

【2、傳奇災難預言家：史詩級資產泡沫破裂近了】

上述各路「空軍」當中，有「傳奇災難預言家」之稱的Jeremy Grantham本周再次警告，史上最長的美股牛市正瀕臨終結。

現年83歲的Grantham因曾準確預測之前3次重大市場泡沫，而被譽為「傳奇災難預言家」。回看1989年日本資產泡沫破裂前3年，他就已清倉日本資產離場；2000年科網泡沫及2008年金融危機前夕，也曾警告市場即將見頂。

雖然他不是由真正見頂才離場，但時差不出1至3年。今次他響警是由去年夏天起，如今剛好一年左右，正好意味他「準繩」的日子近了。

他表示，泡沫頂點總是很難預測，轉捩點往往是市場樂觀情緒達頂點的時候。他認為，今年2、3月市場情緒已達到頂點，故史詩級資產泡沫破裂的日子已很接近。

【3、估中去年大冧市專家：美股恐快暴冧50%】

除了上述仁兄外，美國顧問公司RIA Advisors首席策略師Lance Roberts本周也警告，美股估值堪比「歷史上任何一個泡沫事件」，恐出現最高50%大調整。

他認為，股市形勢嚴峻，可從多項指標驗證，除衡量股票估值的「巴菲特指標」(股市總市值/GDP)飆高外，家庭股票持有權與可支配個人收入的比率也接近歷史新高。再者，一些鮮為人知的指標正有過度擴張迹象，像是芝加哥期權交易所(CBOE)的偏斜指數(Skew)觸及146點的紀錄。該指數俗稱「黑天鵝指標」，主要衡量投資者對意外事件會擾亂市場的擔憂程度，指數愈近100，投資者認為的風險就較小，若指數偏離100及向上推升，代表投資者認為的風險較高。

值得留意的是，他在2020年2月及3月大冧市前夕，就曾警告股市有泡沫。如今他認為投資者情緒處於火熱，現象是高度樂觀、信貸寬鬆、發行熱潮、風險股跑贏大市及估值過高。

他表示，很難確切判斷股市何時見頂，但很可能已接近巔峰了，至於跌市催化劑是哪些？他覺得很可能會是聯儲局提前縮減買債規模！

【4、股市終極悲劇會如何？可能是「鐵達尼」】

若要以重大事件來形容現狀，或許是「鐵達尼號式」沉「輪」！有30年市場經驗、管理21億美元資產的澳洲資產管理公司Packer & Co投資組合經理Willy Packer本周警告，全球股市已成瘋狂的巨大泡沫，當心步入鐵達尼號般的悲劇。

他警告，投資者應對創新高的股市保持謹慎，「這就像我們都在鐵達尼號上，每個人都在頂層甲板上喝酒。目前我們相信，正處於巨大股市泡沫之中，資產價格高得離譜，而各經濟體對政府慷慨解囊的熱情卻高漲，我們很少見到風險更高的混合體。」

然而，他看好油市，認為整個石油產業的投資不足，將在中期內推高油價，「我們有30%的基金投資能源業，認為石油和天然氣是重要的機會」。

【5、美股連創新高 惟兩大指標預警下半年股災將至？】

港股受內地科網企業監管風暴影響，長期跑輸外圍股市。與此同時，美股卻接連創新高，標指截至上周五(2日)，更是已經連續7個交易日破頂，是自1997年以來首次。然而，在美股繁榮的景象背後，多項指標已偏離正常水平，預示股市正醞釀新一輪調整，甚至隨時轉向暴跌。

被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(VIX)，最新停留於15左右的水平，顯著低於約20點的長期平均值。值得注意的是，從期貨市場報價可見，投資者正押注VIX在未來數月大幅抽高，目前今年12月到期的VIX期貨合約報22.19點，較現水平高水48%，意味投資者正押注下半年VIX會大幅抽升。

VIX的原理，是反映標指價外期權的引伸波幅(Implied Volatility，即期權的Vega值)。一般而言，當市場預期出現較大波動，需要買入期權作對沖，便會推高引伸波幅。比如在去年3月疫情引發大股災的期間，VIX就曾經抽高至85.47點。而從歷史數據來看，每當大跌市出現，VIX亦會同步大幅抽高。

12月的VIX期貨高水近5成，意味投資者不惜付出額外代價，以較現水平高的價格買入VIX期貨，也反映出他們相當有信心下半年股市將出現轉勢。

另外，反映投資者買入認沽期權(看跌後市)成本的CBOE SKEW指數(偏斜指數)亦節節上揚，於上月底創下170.55的歷史新高，最新仍處於157.94，仍屬於相當高的水平。

SKEW指數又被稱為「黑天鵝指數」，一般而言，該指數通常在100到150的範圍內徘徊，數值愈高則代表未來異常事件風險的認知增加。分析人士認為，SKEW指數可明確反應市場的「恐懼與貪婪」情緒分布，該指數偏高，意味有相當一部分投資者擔憂美股遲早要調整。

不過，SKEW指數用於大市前瞻指標時亦偶有失效，市場也非一面倒看淡美股。華爾街大行摩根士丹利認為，夏季的市場流動性向來欠佳，人們也許只是想在度假時買些保險，故推高了認沽期權的成本。

【6、港股「7」的密碼 暗藏殺機已到？】

上述是美股警號，香港本周則驚見「7」的密碼，事緣周三(7月7日)，恒生指數開市報27,777點，結果港股連跌7日報收，翌日(7月8日)也曾大冧逾700點。這樣的「Jackpot(頭獎)」式數字密碼實屬罕見。(本文附圖)

是純屬巧合，抑或冥冥中有定數？

再次巧合的是，於7月8日，港股又跌，是連挫8日，瀉807點...

【7、大鑊了？4大風險將導致「環球攬炒」】

事實上，德國主要銀行之一貝倫貝格銀行(Berenberg)表示，世界經濟在從大流行病中反彈之際面臨着4大風險，其中包括冠狀病毒新變種及通脹加速。

以Holger Schmieding為首的經濟學家本周在一份報告中表示，其他兩大風險包括政策失誤，例如過度加稅和監管負擔，以及中國內地對台灣動武。報告稱，除了物價壓力可能加速之外，其他風險並不比6個月前更明顯。

傳染性更強的新冠病毒Delta變種，已經導致英國和一些南歐國家的感染病例數上升。歐洲央行行長拉加德指出，這種變異病毒正在給經濟風險的平衡造成壓力。

Berenberg說：「我們仍然需要關注出現使當前疫苗無效的新變種病毒這個重大風險，這種情況可能需要重新採取防疫管制限制，直到疫苗研發方面能夠趕上來。更強勁、更持久的通脹飆升可能會迫使央行踩剎車，而不僅僅是鬆開油門。」

這些經濟學家還表示，2022年消費物價壓力可能不會出現決策者預期的那樣大的降幅，並且在那之後可能會有一段潛在通脹逐漸上升的時期。他們估計，到本十年的中期，美國和英國的核心通脹可能攀升至最高3%。在歐元區，核心通脹可能達到2.5%。

【8、「末日博士」魯比尼警告：全球將陷滯脹 央行進退兩難】

論到危機，曾準確預測2008年金融海嘯、有「末日博士」之稱的經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)本周於外媒撰文，指全球經濟可能會遭受增長停滯和價格飆升的雙重打擊，警告各國央行和政府正為未來幾年的滯脹債務危機埋下伏筆。

魯比尼表示，在過去的10年，全球央行和政府，尤其是美國，一直依靠超寬鬆的財政和貨幣政策來推動經濟增長。在新冠疫情大流行期間，他們更加大了力度，花費數萬億美元用於刺激開支和購買債​​券，並將利率維持在接近於零的水平。他認為，這些措施進一步推高了股票、房屋和其他資產的價格，也鼓勵了大舉借貸。

他直言，圍繞虛擬貨幣、網紅股(meme stocks)、特殊目的收購公司(SPACs)和零售交易的炒作，正正是投資者「非理性亢奮」的證據。他預計，巨大的需求將加劇通脹，而保護主義、全球供應鏈破裂及對關鍵基礎設施的網絡攻擊等造成的供應壓力，同樣會推高價格。

魯比尼還說，各國政府已經借了大量的錢來資助他們的刺激計劃，而且現在的負債較50年前多得多。他警告說，如果市場崩潰，全球經濟陷入衰退，他們可能難以償還債務，也難以救助銀行、公司和家庭。他解釋，央行可能會因此陷入困境，因為如果他們縮減刺激措施，就有可能引發一波違約，損害經濟增長；如果他們繼續下去，就會引發雙位數的通脹。結果會是「做也不是，不做也不是」。

他補充，這場危機似乎不可避免，又指20世紀70年代的滯脹，很快就會遇到2008年後的債務危機。「問題不是會不會，而是何時發生」。

【9、經貿戰線擴大！俄產才叫香檳 命令他國改叫氣泡酒】

誠然，環球目前皆不安寧！外國傳媒本周報道，俄羅斯近期頒布新法規，往後只有俄羅斯生產的香檳才能叫「香檳」，其他國家生產的香檳要稱為「氣泡酒」。事件惹來法國業界強烈譴責，呼籲成員暫時停止向俄羅斯發貨，並強調「香檳」這個名字，指的是法國香檳的產地，且在120個國家受法律保護，並稱俄羅斯的法律破壞了俄羅斯和歐盟之間長達20年的默契。

【10、動真格！俄主權財富基金沽清美元 人民幣佔比增至30.4%】

論到俄羅斯，這個「戰鬥民族」動真格加速「去美元化」，本周宣布已於7月5日完成俄羅斯主權財富基金「國家福利基金」的資產結構調整，完全剔除美元，人民幣比例被提至30.4%。

除了美元外，英鎊比例也減至5%，歐元和人民幣比例分別提升至39.7%和30.4%，日圓比例為4.7%，現貨黃金比例為20.2%。

俄羅斯分析人士表示，基金增持人民幣資產的決定，既反映了中俄日益緊密的經貿關係，也表明俄羅斯看好中國經濟前景，並預計隨着中國經濟持續增長，人民幣將成為最有前途的儲備貨幣之一，愈來愈多的央行、主權財富基金也將增持人民幣。