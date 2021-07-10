中國市監總局禁止虎牙與鬥魚合併　騰訊：積極配合監管要求

目前，騰訊已具有對虎牙的單獨控制權和對鬥魚的共同控制權。如虎牙與鬥魚合併，將使騰訊單獨控制合併後實體，進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，同時使騰訊有能力和動機在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具有或者可能具有排除、限制競爭效果，不利於市場公平競爭、可能減損消費者利益，也不利於網絡遊戲和遊戲直播市場規範健康持續發展。經評估，騰訊提出的附加限制性條件承諾方案不能有效解決前述競爭關注。

根據《反壟斷法》第28條和《經營者集中審查暫行規定》第35條規定，市場監管總局決定依法禁止該項經營者集中。

騰訊指出，公司將認真遵守審查決定，積極配合監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任。

分析指出，該案標誌着在平台企業經營者集中領域，中央「強化反壟斷和防止資本無序擴張」釋放出清晰明確的監管信號，即在鼓勵和促進平台創新發展的同時，積極預防和制止可能造成排除、限制競爭效果的壟斷行為，保障平台經濟規範有序創新健康發展。該案對於平台經濟反壟斷具有深遠影響和示範作用。