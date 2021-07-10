中國市監總局禁止虎牙與鬥魚合併 騰訊：積極配合監管要求
2021年07月10日 10:24
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國家市場監管總局依法禁止虎牙公司與鬥魚國際控股合併案。當局公布，有關今年1月4日對騰訊控股(00700)申報的虎牙與鬥魚國際控股合併案，依法進行經營者集中反壟斷審查，審查表明，該案相關市場為中國境內網絡遊戲營運服務市場和遊戲直播市場。騰訊在上游網絡遊戲營運服務市場份額超過40%，排名第一；虎牙和鬥魚在下游遊戲直播市場份額分別超過40和30%，排名第一及第二，合計超過70%。
目前，騰訊已具有對虎牙的單獨控制權和對鬥魚的共同控制權。如虎牙與鬥魚合併，將使騰訊單獨控制合併後實體，進一步強化騰訊在遊戲直播市場的支配地位，同時使騰訊有能力和動機在上下游市場實施閉環管理和雙向縱向封鎖，具有或者可能具有排除、限制競爭效果，不利於市場公平競爭、可能減損消費者利益，也不利於網絡遊戲和遊戲直播市場規範健康持續發展。經評估，騰訊提出的附加限制性條件承諾方案不能有效解決前述競爭關注。
根據《反壟斷法》第28條和《經營者集中審查暫行規定》第35條規定，市場監管總局決定依法禁止該項經營者集中。
騰訊指出，公司將認真遵守審查決定，積極配合監管要求，依法合規經營，切實履行社會責任。
事實上，上述案件是中國平台經濟領域禁止經營者集中第一案，亦是自2009年禁止可口可樂收購匯源果汁，2014年禁止馬士基、地中海航運和達飛設立網絡中心後的第三宗禁止經營者集中案件，也是繼2021年4月12日對阿里巴巴(09988)「二選一」做出行政處罰後，在平台經濟領域又一重大典型的反壟斷案件。
分析指出，該案標誌着在平台企業經營者集中領域，中央「強化反壟斷和防止資本無序擴張」釋放出清晰明確的監管信號，即在鼓勵和促進平台創新發展的同時，積極預防和制止可能造成排除、限制競爭效果的壟斷行為，保障平台經濟規範有序創新健康發展。該案對於平台經濟反壟斷具有深遠影響和示範作用。