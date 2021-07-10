致富智庫：邊類行業有「錢」景？呢4個大字你要識！

時值7月，又到一年一度的畢業季節，在新冠肺炎疫情之下，出國可謂諸多限制，畢業旅行已變得遙不可及，大家倒不如快快收拾心情，為自己的未來前途作最好的打算。

事實上，疫下經濟已經大不如前，香港最新失業率仍高企6%，若果你不幸成為失業大軍，又或者屬職場老手想趁經濟大洗牌轉個工作環境，那麼學懂「順勢而為」4個大字，將可某程度上助你一臂之力。

何為「順勢而為」呢？即係要順應市場大環境及氣候而作出的相應行為或選擇，講得再白啲即係「跟大隊」，而行動愈快、愈早入場，勝算亦更高，記着切忌與市場對着幹，即所謂的「人做你唔做」，撞板機會自然大減。

那麼未來哪些行業最有前景與錢景？隨着中國在全球的話語權及地位日漸提高，而本港背靠內地，國家所發展的其實也是香港發展的方向，所以可先從國策入手，順着國家策略尋找較吃香的工種。內地「十四五」規劃和2035年遠景目標綱要，當中主要涵蓋4大範疇，包括：1)科技；2)碳中和；3)外貿；以及4)金融。

1、科技

科技發展日新月異，而疫下更加速其發展，諸如人工智能(AI)、金融科技、大數據、電動車、晶片、5G及6G等，均有着帶領社會進步，令人們生活更舒適的重任。

在「十四五」規劃中，重點加快建設科技強國，「把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐」，並突出4個面向，包括面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求及面向人民生命健康，且實施3大戰略，如科教興國戰略、人才強國戰略及創新驅動發展戰略，首次明確「基礎研究經費投入佔研發經費投入比重提高到8%以上」。

以生物科技為例，疫情期間，廣東政府投入5億人民幣(下同)，重慶政府亦投入10億科研基金，助藥企研發疫苗等。可見國家揼本發展，相關行業前景向好。

2、碳中和

在《規劃綱要》中將「資源環境」板塊更名為「綠色生態」。浙商証券認為，綠色生態目標更為聚焦於「低碳」，節能減排和環境保護是重點，與碳達峰、碳中和的中長期目標不謀而合。

事實上，中國目標要在2060年實現碳中和，加快發展風電、光伏、水電及核電等清潔能源，構建清潔低碳安全高效的能源體系，另持續淘汰鋼鐵、石化及化工等高耗能行業落後產能。換句話說，未來近40年，內地為達到目標將會不斷投入更多資源搞好空氣環境，且為全球大勢所趨，此等關聯行業當然被看高一線。

3、外貿

中央明確要暢通生產分配流通各環節、供給和需求、產業鏈上下游、虛擬經濟與實體經濟等國內大循環，促進國內國際「雙循環」，加快培育完整的內需體系，且將擴大內需作為戰略基點。

在「雙循環」上，內循環旨在擴大內需，持續提升居民收入水平；外循環則保持對外開放，以國際循環提升國內大循環效率和水平，以促進內需及外需、進口及出口，並引入外資和對外投資協調發展。反映與內需、進出口相關的工作範疇求才若渴。

4、金融

此外，中國金融由始至終都是國策重點之一，其中全面實行股票發行註冊制，註冊制將放鬆企業上市要求，有利擴大直接融資規模，並加快融資結構調整。

眼見一批又一批如信息科技及生物醫藥等於科創板上市，企業將會增加大量職位需求，這就是不可多得的就業機會。

另外，過去一直被視「冷門」的行業，隨着時移世易，其實就業前景並不是想像中差，同時「疫」下產生不少新工種，輸在起跑線不重要，想贏人宜及早爭取機會。

1、殯葬業

生老病死乃人生必經階段，但死亡總給人恐怖感，且在很多人眼中都是一種禁忌及「不吉利」，除了因為經常圍繞着悲傷氣氛，大眾對行業的誤解或忌諱，雖然入行門檻要求低，但長期乏人問津，殯儀行業自然成為最冷門工種之一。不過，正正因為市場擁有龐大的需求，惟入行人數並不多，坊間亦欠缺專業培訓，當供需嚴重失衡下，行業「吃香」指數將會持續「爆燈」，而近年亦衍生出如寵物入殮師及「壽衣模特兒的新工種。

2、獸醫

隨着市民經濟水平日漸提升，又或單身一族佔比愈來愈高，加上疫情下人們喜愛飼養寵物作伴，養寵物成為時下潮流，且飼養寵物的花費並不低，除了為寵物提供基本生活所需的吃喝外，寵物美容及寵物保險等更應運而生，而牠們一旦生病亦需要去看獸醫，由此衍生出的業務可謂五花八門，行業受歡迎程度與日俱增。

3、健康養生

同樣，面對突如其來的疫情衝擊，人們更懂得愛惜身體，且愈來愈注重健康，講求養生，當中又以女性、中產人士，以及有錢人特別關注，以擁有強健的體魄為人生目標。因此，與健康相關的專業舉例如中醫、營養師，以及健身教練等關連行業備受青睞，預期未來行業前景繼續被睇高一線，早入行早受惠。

4、收納師

之前疫下禁足，大家都依重了方便快捷的網購生活，但香港土地寸金尺土，好多家庭屋仔細細，收納空間固然有限，時下又倡議斷捨離，加上疫情下更力求家居要乾淨企理，但如何分辨那些東西保留或扔掉？要怎樣整理都是一大學問，而且香港打工出名工時長，有能力做好、惟要擠出時間執屋確實不易，以上種種原因造就了專業的收納師。目前市場上已經有不少相關證書課程提供，有興趣的朋友不妨先行報讀以打好基礎。

所以，依循政策以至大環境趨勢上去搵工，就如搭順風車一樣，最終都會到達目的地，只是過程的快慢因人而言，你又準備好未呢？