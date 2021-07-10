中國網信辦：擁逾百萬用戶個人信息營運者赴國外上市須審查

國家互聯網信息辦公室發布關於《網絡安全審查辦法(修訂草案徵求意見稿)》公開徵求意見的通知提出，網絡安全審查工作機制成員單位認為，影響或可能影響國家安全的網絡產品和服務、數據處理活動以及國外上市行為，由網絡安全審查辦公室按程序報中央網絡安全和信息化委員會批准後，依照《辦法》的規定進行審查。

當中，掌握超過100萬用戶個人信息的營運者赴國外上市，必須向網絡安全審查辦公室申報網絡安全審查。

對於申報網絡安全審查的採購活動，營運者應通過採購文件、協議等要求產品和服務提供者配合網絡安全審查，包括承諾不利用提供產品和服務的便利條件非法獲取用戶數據、非法控制和操縱用戶設備，無正當理由不中斷產品供應或必要的技術支持服務等。

《辦法》中關鍵信息基礎設施營運者是指經關鍵信息基礎設施保護工作部門認定的營運者。而網絡產品和服務主要指核心網絡設備、重要通信產品、高性能電腦和服務器、大容量存儲設備、大型數據庫和應用軟件、網絡安全設備、雲計算服務，以及其他對關鍵信息基礎設施安全有重要影響的網絡產品和服務。

至於涉及國家秘密信息的，依照國家有關保密規定執行。